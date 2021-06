USA. Senat odrzucił reformę systemu wyborczego. Była priorytetem Bidena. "Demokracja jest zagrożona"

Za ustawą pod nazwą "For the People Act" głosowało 50 senatorów Partii Demokratycznej, przeciw było 50 republikanów. Nie wystarczyło to do rozpoczęcia debaty nad projektem z powodu procedury zwanej filibuster, dzięki której proces legislacyjny może zablokować grupa 41 senatorów.

USA. Ustawa "For the People Act" - Senat odrzucił projekt demokratów

Proponowana przez demokratów ustawa przewidywała wprowadzenie systemu automatycznej rejestracji do wyborów, gwarantowany dwutygodniowy okres wczesnego głosowania oraz możliwość oddania głosu za pośrednictwem poczty. W projekcie znalazły się zapisy rozszerzające jawność finansowania kampanii i zakaz manipulowania granicami okręgów wyborczych. Ponadto dzień wyborów - tradycyjnie wtorek - miałby być wolnym od pracy świętem federalnym.

Ustawa była jednym z priorytetów Joe Biedena po objęciu fotela prezydenta i miała stanowić odpowiedź na decyzję parlamentów 18 stanów o zaostrzeniu prawa wyborczego w następstwie twierdzeń byłego prezydenta Donalda Trumpa i jego zwolenników, że w wyborach 2020 roku doszło do fałszerstw.

Demokraci zwracali uwagę na to, że nie znaleziono dowodów na powszechne oszustwa i zarzucali republikanom, iż wykorzystują tezę o rzekomych fałszerstwach, aby utrudnić głosowanie milionom wyborców. Republikanie odpowiadali, że propozycje demokratów są nadmierną ingerencją w kompetencje poszczególnych stanów. Demokraci zapowiadają dalszą walkę.

Biały Dom: Demokracja jest zagrożona

Jeszcze przed głosowaniem Biały Dom ostrzegł, że "demokracja jest zagrożona" i że prawo do głosowania "jest atakowane z taką intensywnością i agresją, jakiej nie widzieliśmy od dłuższego czasu" - pisze independent.co.uk. Przywódca większości w Senacie, Chuck Schumer, wezwał republikanów do odrzucenia ciągłych wysiłków byłego prezydenta Donalda Trumpa, który chce podważyć wyniki wyborów z 2020 roku. - Czy pozwolimy, aby najbardziej nieuczciwy prezydent w historii nadal zatruwał naszą demokrację od środka? - mówił cytowany przez BBC Schumer.

- To było stłumienie ustawy mającej na celu zakończenie tłumienia wyborców - kolejny atak na prawa do głosowania, który niestety nie jest bezprecedensowy - powiedział prezydent Joe Biden w oświadczeniu po głosowaniu w sprawie "For the People Act".

W odpowiedzi na porażkę w Senacie rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki przekazała, że prezydent Biden nadal będzie dążył do reformy systemu wyborczego.

