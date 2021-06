Rosja. Niedźwiedź zabił 16-latka w parku narodowym na Syberii. Później rzucił się na turystę

16-letni chłopiec był pomocnikiem przewodnika turystycznego. Zginął podczas powrotu do domu - po tym, jak przyniósł jedzenie przebywającym w górach Sajan turystom. Jak donosi portal metro.co.uk, dyrektor parku Igor Gryazin przekazał, że 16-latek poszedł na skróty, co naraziło go na dodatkowe niebezpieczeństwo.

REKLAMA

Zobacz wideo Wyjrzeli przez okno i zobaczyli niedźwiedzia w basenie. Najpierw demolował śmietniki, potem chłodził się w wodzie

Niedźwiedź zamordował 16-letniego chłopca i zaatakował turystę

Kiedy chłopiec zaginął podczas powrotu do domu, dwóch turystów opuściło swoje namioty i postanowiło rozpocząć poszukiwania. Mężczyznom udało się odszukać ciało chłopca, które znajdowało się w pobliżu niedźwiedzia brunatnego.

Zakopane. Niedźwiedź grasował w pobliżu Krupówek. Szukał resztek jedzenia

Zwierzę zaatakowało jednego z turystów. Ten - by się bronić - wielokrotnie dźgnął niedźwiedzia w szyję scyzorykiem. Podczas walki z niedźwiedziem mężczyzna został podrapany. Jak opisują media, by przeżyć i nie prowokować zwierzęcia, do momentu przybycia pomocy udawał, że nie żyje. Drugi turysta szybko uciekł z miejsca zdarzenia i wrócił do obozu, w którym znajdowała się cała grupa. Stamtąd zawiadomiono o sprawie pracowników rosyjskiego parku narodowego.

Poznań po ulewie. "Wodospad" na dworcu, mieszkańcy brodzą w wodzie do pasa

Niedźwiedzia zastrzelili pracownicy parku

Pracownicy nad ranem znaleźli niedźwiedzia i zastrzelili go, gdy ten próbował po raz kolejny zaatakować. Okazuje się, że zwierzę mogło zaatakować ludzi,bp przedłużające się okresy mrozu doprowadziły do powstania gęstej pokrywy śnieżnej, która uniemożliwiła zwierzęciu prawidłowe żerowanie.

Parku narodowy Jergaki znajduje się w południkowo- środkowej części Rosji, przy granicy z Mongolią.