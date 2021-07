Holandia. Belgijski myśliwiec rozbił się o budynek. Pilot musiał się katapultować

"Incydent podczas rozruchu belgijskiego F-16 w bazie lotniczej Leeuwarden (Holandia). Pilot musiał się katapultować. Więcej informacji wkrótce" - czytamy na Twitterze Belgijskich Sił Zbrojnych.

REKLAMA

Chorwacja na wakacje. Uwaga: nagła zmiana przepisów dla turystów od 1 lipca

Holandia. Pilot stracił kontrolę nad samolotem

Do wypadku doszło w czwartek na lotnisku w Leeuwarden w Holandii. Pilot podczas startu stracił kontrolę nad F-16, który następnie uderzył w budynek i stanął w płomieniach. Pilot musiał się katapultować, a na miejsce natychmiast wysłano służby ratunkowe - pisze portal lavenir.net.

Koronawirus wraca. Polka z Izraela: Znów ścigamy się z czasem

W wypadku zostały ranne dwie osoby - pilot, którego przewieziono do szpitala ze złamaną nogą, a także belgijski żołnierz, który w momencie kolizji znajdował się na ziemi. Nie wiadomo, jakie odniósł obrażenia, ale również przetransportowano go do szpitala. Dochodzenie w sprawie incydentu belgijskiego odrzutowca ma być przeprowadzone przez Holenderską Radę Bezpieczeństwa.

Holenderskie Leeuwarden, w którym doszło do wypadku, to baza operacyjna tamtejszych F-16, a od lat ćwiczą w niej również maszyny belgijskie.

To nie pierwszy taki incydent z udziałem F-16

Czwartkowy incydent to nie pierwszy wypadek z udziałem belgijskich F-16. W 2018 roku na terenie bazy we Florennes pilot myśliwca przez przypadek otworzył ogień w stronę innej maszyny F-16 - samolot został doszczętnie zniszczony. Rok później natomiast doszło do katastrofy myśliwca poruszającego się z Florennes do Pluvigner, a w 2021, w tej samej bazie, jeden z odrzutowców miał problemy przy starcie - doszło tam do awarii silnika - pisze lavenir.net.