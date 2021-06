Na początku pandemii ówczesny prezydent USA Donald Trump uważał, że Amerykanie, którzy zostali zakażeni koronawirusem za granicą, nie powinni być sprowadzani z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Według "Washington Post" Trump sugerował, by odizolować ich w bazie wojskowej na Kubie. - Czy nie mamy wyspy, której jesteśmy właścicielami? - miał mówić do swoich doradców.

3 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl