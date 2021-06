Więziona księżniczka Latifa jest poza Dubajem? Pojawiło się nowe zdjęcie na Instagramie

Zobacz wideo UE idzie na wojnę z plastikiem. Co się zmieni od lipca?

W sieci pojawiła się kolejna wskazówka dot. losów księżniczki Latify. Córka emira Dubaju Muhammada ibn Raszida Al Maktuma od ok. trzech lat jest więziona przez swojego ojca po tym, jak udaremniono próbę jej ucieczki z Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Od tego czasu miała być więziona w willi niemal bez kontaktu ze światem zewnętrznym. Powstała kampania na rzecz jej uwolnienia.

W maju w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie na którym, jak twierdzi BBC, może znajdować się księżniczka Latifa. Miało ono zostać wykonane w centrum handlowym Mall of the Emirates (MoE) w Dubaju. Nie opublikowano wtedy jednak żadnych informacji o losach kobiety, media nie były w stanie zweryfikować autentyczności fotografii, a władze Emiratów nie komentowały sprawy.

W niedzielę na tym samym profilu na Instagramie zamieszczono nowe zdjęcie. Widać na nim właścicielkę konta Sioned Taylor i drugą kobietę - ma to być Latifa - na lotnisku w Madrycie. Nie wiadomo, kiedy dokładnie zostało wykonane. W opisie pojawił się dwa zdania: "Wielkie europejskiej wakacje z Latifą. Mamy frajdę z odkrywania".

Jak podaje "The Guardian" Sioned Taylor należała do marynarki wojennej Wielkiej Brytanii, pracowała jako opiekunka Latify i była z nią w bliskich relacjach przed próbą ucieczki z Dubaju w 2018 roku.

"Większy zakres wolności"

Kampania na rzecz uwolnienia Latify opublikowała w poniedziałek komunikat. David Haigh, jeden z inicjatorów kampanii, stwierdził, że "cieszy się" z tego, że księżniczka najwyraźniej cieszy się większym zakresem wolności, ma paszport i może podróżować. To "bardzo pozytywne kroki naprzód".

Poinformował, że Latifa kontaktowała się bezpośrednio z zespołem kampanii. "Na tym etapie nie możemy więcej skomentować, z wyjątkiem stwierdzenia, że naszym jedynym celem jest zapewnienie teraz i w przyszłości bezpieczeństwa i dobrostanu Latify" - napisano w oświadczeniu. Podkreślono, że kampania stara się uzyskać gwarancje w tym zakresie. Inne działania kampanii zostały wstrzymane. Podziękowano także wszystkim, którzy wspierali je dotychczas.

Nieudana próba ucieczki z Dubaju

Latifa ibn Muhammad Al Maktum jest jednym z 25 dzieci arabskiego szejka i emira Dubaju Muhammada ibn Raszida Al Maktuma. W 2018 roku próbowała uciec z kraju. Wraz z przyjaciółką Tiiną Jauhiainen udała się samochodem do Omanu, a następnie wypłynęła łódką 35 km od brzegu, gdzie czekał na nie były francuski marynarz. Kolejne 25 km cała trójka przebyła skuterem wodnym, po czym przesiadła się na filipiński jacht. Latifa chciała dotrzeć do Indii, a następnie polecieć do USA i wnieść wniosek o azyl. Plan się nie powiódł. Kiedy była na wodach międzynarodowych, na jacht weszli uzbrojeni mężczyźni. Księżniczka została porwana i przetransportowana do Dubaju.

Po próbie ucieczki do USA Latifa została zamknięta przez ojca w willi, która stała się dla niej więzieniem. Przez wiele miesięcy nie było z nią żadnego kontaktu. W 2019 roku Jauhiainen udało się z nią porozmawiać - okazało się bowiem, że więziona kobieta weszła w posiadanie telefonu. W połowie lutego 2021 r. Jauhiainen, kuzyn Latify ze strony matki oraz współzałożyciel kampanii Free Latifa David Haigh postanowili ujawnić niektóre z nagrań, które córka szejka zarejestrowała za pomocą telefonu.

Księżniczka informowała w nich, że jest "w willi, która została przekształcona w więzienie". Z jej relacji wynikało, że wszystkie okna w budynku są zamknięte, a ona sama nie może wyjść na zewnątrz, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza. Kobieta powiedziała także, że wewnątrz budynku są z nią dwie policjantki, z kolei na zewnątrz willi stoi pięciu funkcjonariuszy.