USA. Trzęsienie ziemi? Nie, marynarka wojenna testuje nowy okręt. 18 ton ładunków wybuchowych [WIDEO]

Jak podaje US Navy, rozpoczęto testy znane jako Full Ship Shock Trials. Próby uderzeniowe dotyczą najnowszego i najbardziej zaawansowanego jak dotąd lotniskowca marynarki, USS Gerald R. Ford (CVN-78). W kwietniu okręt pomyślnie zakończył 18-miesięczny okres prób i testów wymaganych po dostawie. Zakończenie FSST planowane jest na koniec lata tego roku. Później, przed rozpoczęciem eksploatacji, lotniskowiec zostanie poddany sześciomiesięcznej modernizacji, konserwacji i naprawom.

Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych udostępniła nagranie z prób uderzeniowych lotniskowca w Oceanie Atlantyckim u wybrzeży Florydy, na którym widać ogrom wybuchu. Jak podają media, w tym stacja BBC, w ramach testu oceniającego zdolność okrętu do wytrzymania warunków bojowych, zdetonowano 18 ton ładunków wybuchowych. US Geological Survey zarejestrował eksplozję jako trzęsienie ziemi o magnitudzie 3,9.

US Navy przeprowadza próby uderzeniowe okrętu CVN-78

Próby uderzeniowe okrętu są przeprowadzane na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych "w ciągu wąskiego harmonogramu zgodnego z wymogami dotyczącymi łagodzenia skutków środowiskowych, z poszanowaniem znanych wzorców migracji życia morskiego na obszarze testowym" - czytamy w komunikacie marynarki.

Lotniskowiec USS Gerald R. Ford (CVN-78) jest pierwszym w swojej klasie. Zaprojektowano go przy użyciu zaawansowanych metod modelowania komputerowego. Przeprowadzono liczne testy i analizy, by upewnić się, że okręt jest odporny na warunki bojowe, a obecne próby wstrząsowe dostarczają danych do potwierdzenia odporności statku na wstrząsy.