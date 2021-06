Zobacz wideo Niecodzienne widowisko nad Berlinem

Do zdarzenia, jak podaje czeska policja, doszło w niedzielę przed godz. 17:00 w pobliżu miejscowości Jickovice, pomiędzy Pragą a Czeskimi Budziejowicami. Samolot T 28 Trojan miał lecieć w grupie czterech samolotów z grupy The Flying Bulls. Maszyna wracała z Pikniku Lotniczego w Lesznie do Austrii. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną wypadku.

REKLAMA

Australia: ruszyły badania szczepionki w sprayu

Media lokalne: Nie żyją dwie osoby

Policja podaje, że na pokładzie były dwie osoby. Jak początkowo informowano, na miejscu zginął pilot, a pasażer doznał poważnych obrażeń i został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Pradze. Później portal leszno24.pl poinformował, że pasażer również zmarł.

Czesi powołali specjalną komisję, która ma się zająć wyjaśnieniem przyczyn tragedii.

Partia Bielana zarejestrowana pod adresem biura poselskiego Lewicy