Iran. Nowym prezydentem ultrakonserwatywny Ebrahim Raisi. Był członkiem "komitetu śmierci"

Wybory prezydenckie w Iranie wygrał ultrakonserwatywny polityk Ebrahim Raisi, sędzia, który podlega sankcjom USA za łamanie praw człowieka. Raisi jest powiązany z egzekucjami więźniów politycznych w latach 80.

REKLAMA

Zobacz wideo Oko na świat. Konflikty USA - Iran a ceny ropy naftowej

Wybory prezydenckie w Iranie. Najniższa frekwencja w historii

Frekwencja w wyborach prezydenckich w Iranie była rekordowo niska i wyniosła około 48,8 proc. Dla porównania, we wcześniejszych wyborach z 2017 roku do urn udało się 70 procent osób uprawnionych do głosowania - przypomina BBC.

Po przeliczeniu wszystkich 28,9 miliona głosów, które Irańczycy oddali w piątek, Ebrahim Raisi został wybrany z wynikiem 17,9 miliona głosów - ogłosił minister spraw wewnętrznych Abdolreza Rahmani Fazli. Nieważnych głosów odnotowano 3,7 miliona. Prawdopodobnie były to w większości puste głosy oddane na znak protestu - wiele osób zapowiadało, że nie zamierza wziąć udziału w wyborach, uznając je za z góry ustawione tak, aby wygrał Raisi. Nowy prezydent jest 60-letnim szyickim duchownym i ultrakonserwatywnym politykiem wrogo nastawionym do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i do dyplomacji w ogóle. Raisi co prawda nie przedstawił w czasie kampanii wyborczej szczegółów swojego programu politycznego, ale ogłosił, że poprze wznowienie umowy nuklearnej z 2015 roku, z której Stany Zjednoczone wycofały się 3 lata później.

Wybory prezydenckie w Iranie. Trwa liczenie głosów, choć wiadomo, kto wygra

Nowy prezydent powiedział po ogłoszeniu wyników, że będzie prezydentem dla wszystkich Irańczyków - niezależnie od tego, czy głosowali na niego, czy na innych kandydatów, czy też w ogóle nie wzięli udziału w wyborach.

Iran. Amnesty International apeluje o wszczęcie śledztwa w sprawie nowego prezydenta

- To, że Ebrahima Raisiego wybrano prezydentem, zamiast wszcząć śledztwo w sprawie jego zbrodni przeciwko ludzkości, polegających na morderstwach, wymuszonych zaginięciach i torturach, jest ponurym przypomnieniem, że w Iranie panuje bezkarność - powiedziała cytowana przez Reutersowi Sekretarz Generalny Amnesty International, Agnès Callamard. Odnosiła się do domniemanej odpowiedzialności Raisiego za masowe egzekucje więźniów politycznych w Iranie w 1988 roku, po rewolucji islamskiej. Amnesty International podkreśla, że Raisi był członkiem tak zwanego "komitetu śmierci" i jednym z czterech sędziów, którzy nadzorowali tajne wyroki śmierci dla około 5000 więźniów. Polityk podlega sankcjom ze strony Stanów Zjednoczonych za łamanie praw człowieka.

Bezczelny izraelski atak, któremu kibicowali nawet śmiertelni wrogowie

Agnès Callamard apelowała o to, aby wszcząć wobec niego śledztwo. Perska korespondentka BBC Kasra Naji mówiła z kolei, że pod rządami Raisiego w Iranie może dojść do wzmocnienia purytańskiego systemu rządów islamskich, co prawdopodobnie oznacza większą kontrolę nad działalnością społeczną, mniej wolności i mniej miejsc pracy dla kobiet, a także silniejszą kontrolę mediów społecznościowych i prasy.