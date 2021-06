Ateny. Brutalnie zamordował żonę. Wcześniej twierdził, że to bandyci. Sportowy zegarek kluczowym dowodem

W maju na przedmieściach Aten miało dojść do napadu oraz brutalnego zabójstwa 20-letniej Caroline Crouch. Tak wynikało przynajmniej z relacji jej męża, Babisa Anagnostopoulosa, który ze łzami w oczach opowiadał tę historię w mediach. Teraz mężczyzna przyznał się, że to on zamordował żonę po tym, jak powiedziała, że chce od niego odejść.

3 Fot. Aggelos Barai / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl