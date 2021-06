Płynęli za motorówką gubernatora Krymu, zostaną nagrodzeni. "Składamy wyrazy wdzięczności"

Miasto Kercz znajdujące się na wschodzie zaanektowanego przez Rosję Półwyspu Krymskiego, nawiedziły w ostatnich dniach ogromne powodzie. Zalane tereny osobiście odwiedził w środę gubernator nieuznawanej przez społeczność międzynarodową Republiki Krymskiej Siergiej Aksionow. Przebieg wizyty był jednak dość niecodzienny.

Na nagraniu telewizji Krym24 widać, jak za przemierzającą miasto motorówką Aksionowa, płynie trzech mężczyzn w kombinezonach. Początkowo trudno było ustalić, kto tak naprawdę podążał za motorówką gubernatora. Ostatecznie urzędnicy potwierdzili, że byli to pracownicy Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Krymu. Chodziło o "zapewnienie bezpieczeństwa i uniknięcie wszelkich incydentów".

Kercz. Pływacy za motorówką gubernatora

- To, co władze mogą zrobić, to złożyć wyrazy wdzięczności i uhonorować odznaczeniami państwowymi - stwierdził Aksionow, cytowany przez portal Ria.ru.

Jak podaje agencja Ria, w czwartek w nocy w Kerczu i okolicach spadły 82 milimetry deszczu, co równa się dwumiesięcznym opadom. W niektórych rejonach miasta brakuje prądu oraz wody.