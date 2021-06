USA. Nowe święto federalne upamiętni 19 czerwca koniec niewolnictwa, "grzech pierworodny Ameryki"

Przeciwko ustawie o wprowadzeniu nowego święta federalnego w USA zagłosowało 14 z 435 kongresmenów. Senat jednogłośnie uchwalił ustawę we wtorek.

Juneteenth. Nowe święto w USA upamiętni koniec niewolnictwa

W USA pojawi się nowe federalne święto. Ustawę jednogłośnie poparł Senat, a prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden planuje podpisać ustawę w czwartek po południu.

Przyjęcie ustawy następuje niedługo po tym, Stanami Zjednoczonymi wstrząsnęły protesty przeciwko rasizmowi i policji, po zamordowaniu Afroamerykanina George'a Floyda przez policjanta z Minneapolis. Do skupiania publicznej uwagi na problemie niewolnictwa przyczyniły się również seriale, filmy i literatura.

Podczas debaty, reprezentantka Sheila Jackson Lee, demokratka z Teksasu, przemawiała przed czarno-białą fotografią, przedstawiającą plecy mężczyzny pokryte bliznami po chłostaniu. Powiedziała, że w Izbie wprowadzono ustawę, aby 19 czerwca stał się świętem federalnym. Ma ono "upamiętnić koniec niewolnictwa, grzech pierworodny Ameryki" - podaje Reuters.

Juneteenth upamiętnia dzień, kiedy Gordon Granger rozkazał oswobodzenie wszystkich niewolników w Teksasie, wykonując w ten sposób Proklamację Emancypacji prezydenta Abrahama Lincolna. Generał Gordon Granger podpisał rozkaz 19 czerwca 1865 roku, czyli niemal trzy lata po decyzji Lincolna o zniesieniu niewolnictwa.

Nowe federalne święto w USA. Czternastu Republikanów mówi: "nie"

14 Republikanów z Izby Reprezentantów głosowało przeciwko ustawie. Jeden z nich, Matt Rosendale z Montany, cytowany przez BBC News, powiedział, że ustawa dotyczy wyłącznie "polityki tożsamości" oraz jest próbą lewicy, by ustanowić tzw. krytyczną teorię rasy "rządzącej ideologią kraju". - Ponieważ wierzę w równe traktowanie wszystkich, bez względu na rasę, i w to, że powinniśmy skupiać się na tym, co nas łączy, a nie na naszych różnicach, zagłosuję na nie - powiedział.

Czerwcowe święto będzie 11. świętem uznanym przez władze federalne, i dołączy do listy, która obejmuje Boże Narodzenie i Nowy Rok, Święto Dziękczynienia i Dzień Niepodległości oraz uhonorowanie prezydentów i zabitego lidera praw obywatelskich Martina Luthera Kinga.