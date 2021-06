Spotkanie Biden-Putin zakończone. Pierwszy przemówił Putin. "Nie było wrogości"

Spotkanie Bidena i Władimira Putina rozpoczęła się o godzinie 13 w willi La Grange w Genewie. Po zakończeniu spotkania Joe Biden opuścił rezydencję - podała telewizja CNN. Przedstawiciel Białego Domu przekazał dziennikarzom, że spotkania, które zostały oficjalnie zaplanowane na szczyt, już się zakończyły. Obaj przywódcy mają wystąpić na osobnych konferencjach prasowych.

REKLAMA

Szczyt Biden-Putin. Pierwszy przemówił prezydent Rosji. "Nie było wrogości"

- To, co się zdarzyło, to swojego rodzaju zaskoczenie. Szczyt miał trwać pięć, nawet sześć godzin. A tymczasem, jak podliczono czas, to wynika, że w ogóle anulowano drugą sesję rozmów, poprzednie było krótsze - relacjonował korespondent TVN 24 Marcin Wrona. - Spodziewano się, że konferencje będą o godzinie 18, 19. Wszystko tutaj przyspieszyło - dodał.

Jako pierwszy na konferencji prasowej wystąpił Władimir Putin. Był pytany, w jakim kontekście na spotkaniu z Bidenem był poruszany temat Ukrainy. - Temat Ukrainy był poruszany, ale nie mogę powiedzieć, że jakoś szczegółowo. Jeśli dobrze zrozumiałem prezydenta Bidena, u podstaw rozwiązania sytuacji na Ukrainie powinny leżeć protokoły mińskie - odpowiedział prezydent Rosji.

- Czy mógłby pan scharakteryzować dynamikę rozmowy? Czy jesteście gotowi przestać grozić bezpieczeństwu Ukrainy i czy zobowiązał się pan przestać atakować opozycję w Rosji? - zapytał dziennikarz CNN.

Na spotkaniu nie było żadnej wrogości. W wielu kwestiach było zasadnicze, bo często nasze cele nie są zbieżne, ale sądzę, że rozmowy były bardzo konstruktywne, obie strony zademonstrowały chęć zrozumienia się nawzajem

- stwierdził prezydent Rosji.

- Panie ministrze, były dwie części tego pytania - zauważył dziennikarz, ponownie dopytując o ataki na grupy opozycyjne wewnątrz Rosji. - Na przykład Nawalnego - dodał.

- Nie słyszałem tej części pytania. No, może tłumacz nie przetłumaczył... - odpowiedział Putin, śmiejąc się.