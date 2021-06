Wiecznie spóźniony. Na Władimira Putina musiał czekać nawet papież. Ale na spotkanie z Bidenem przybył pierwszy

Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się w środę w Genewie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Putin, słynący ze spóźnień na ważne spotkania, tym razem stawił się na miejscu jeszcze przed swym rozmówcą.

Władimir Putin. "Co kryje się za jego chroniczną opieszałością?"

Władimir Putin jako "spóźnialski" dał poznać się już kilkukrotnie. Jak przypomina RMF FM za PAP, w 2012 r. na spotkanie z ówczesnym prezydentem USA Barackiem Obamą podczas szczytu G20 w Meksyku spóźnił się 40 minut. 16 czerwca 2018 r., na rozmowę w Helsinkach z następcą Obamy, Donaldem Trumpem, przybył także z 40-minutowym opóźnieniem. Trump przyjechał jednak jeszcze później, bo po kolejnych 20 minutach.

W 2015 r. prezydent Rosji przybył na spotkanie z ówczesnym premierem Japonii Shinzo Abe z aż dwugodzinnym opóźnieniem. Powodem niepunktualności miał być napięty grafik Putina, o czym japońska strona miała zostać powiadomiona z wyprzedzeniem. Putin nie wyciągnął jednak wniosków z tej wpadki, bo dwa lata później, w lipcu 2017 r., na kolejnym spotkaniu z Abe także pojawił się po czasie, tym razem z powodu przedłużającej się rozmowy telefonicznej z Donaldem Trumpem, nowo wybranym prezydentem USA. Zamiast planowanych 75 minut, dyskusja obu prezydentów trwała dwie godziny. Putin przeprosił premiera Japonii w imieniu swoim i Trumpa.

"Co kryje się za jego chroniczną opieszałością?" - zastanawiało się BBC, opowiadając czytelnikom w 2013 r. o 50-minutowym spóźnieniu Putina na audiencję u papieża Franciszka. Wówczas było ono tłumaczone tym, że prezydent Rosji został zablokowany przed swoim hotelem przez kobiety protestujące na rzecz zespołu Pussy Riot. "Wydaje się, że papież i włoska prasa przyjęli to po swojemu. Biorąc pod uwagę jego [Putina - red.] reputację, prawdopodobnie nie spodziewali się niczego innego" - napisano w artykule BBC.

Mniej wyrozumiale potraktowała Władimira Putina prasa południowokoreańska, kiedy w tym samym roku kazał na siebie czekać pół godziny ówczesnej prezydent Park Geun-Hye. "Korea Times" wypuściła wtedy artykuł zatytułowany "Mr. Putin, be on time next time!" ("Panie Putin, niech następnym razem przyjdzie pan na czas!").

Rozmowa Putina z kanclerz Niemiec Angelą Merkel w październiku 2014 r. w Mediolanie została przełożona na późniejszy termin, także ze względu na opóźnienie przyjazdu Putina.

BBC wymienia też inne "legendarne" przykłady spóźnialstwa Władimira Putina, kiedy przywódca Rosji kazał na siebie czekać: 14 min. królowej Elżbiecie II w 2003 r., 40 min. Angeli Merkel w 2012 r., trzy godziny na rozmowy w sprawie Syrii z sekretarzem stanu USA Johnem Kerrym w 2013 r., a także rekordowe cztery godziny Wiktorowi Janukowyczowi, ówczesnemu prezydentowi Ukrainy, w 2012 r.

Spóźnienia prezydenta Rosji. Z czego wynikają?

"Przed ważnymi spotkaniami często dwukrotnie sprawdza źródła informacji, zagłębia się w różne rzeczy, w wyniku czego spóźnia się z harmonogramem" - tłumaczyło anonimowe źródło z kręgów Putina dziennikowi "Moskowskij Komsomolec". Polityczny komentator Dmitrij Abramow był odmiennego zdania. Uważał, że "dotkliwe spóźnienia" Putina "zrodziły się z chęci zademonstrowania, że zajmuje on 'miejsce cara' w światowej polityce, jak w czasach rozkwitu imperium rosyjskiego" - mówił ekspert portalowi Echo.