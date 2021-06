Australia. Koszmar arachnofoba. Stan Wiktoria pokryły gęste, pajęcze sieci

Ulewne deszcze, a w konsekwencji powodzie zmusiły w zeszłym tygodniu tysiące Australijczyków do ewakuacji. Wiele osób wciąż pozostaje bez prądu, a władze pracują nad naprawą transformatorów i oczyszczaniem dróg. Z podmokłych terenów ewakuują się również pająki.

REKLAMA

Zobacz wideo Nie zabijaj pająków. To świetni współlokatorzy

Australia. Gęste, pajęcze sieci sięgają po horyzont

W Australii ziścił się koszmar arachnofoba. Z powodu ulewnych deszczy i podmokłego gruntu pająki musiały przenieść się nieco wyżej, aby uchronić się przed wodą. Działa to tak, jak nasze babie lato - pająki utkały nici, na których niesione przez wiatr dotarły na bezpieczne, wyżej położone tereny. Stąd pajęczyny, które pokryły trawy, łąki i pobocza. To powszechne zjawisko występujące po powodziach.

Genewa. Rozmowy Biden/Putin rozpoczęte. Przywódcy uścisnęli sobie dłonie

- Kiedy mamy tego typu ulewne deszcze i powodzie, zwierzęta, które spędzają życie na ziemi, nie mogą już tam mieszkać i robią dokładnie to, co my staramy się robić - przenoszą się wyżej - tłumaczył CNN profesor Dieter Hochuli, ekolog z Uniwersytetu w Sydney.

Podobne zjawisko zaobserwowano już w Gippsland w 2013 roku. Po ulewnych deszczach region podobnie jak teraz pokryła gęsta pajęczyna.

Wezwał policję, bo miał kłopot z partnerką. Zapomniał, że sam jest poszukiwany

Portal independent.co.uk przypomina, że migracje pająków można było zobaczyć również w australijskim stanie Nowa Południowa Walia w marcu tego roku. Mieszkańcy udostępniali zdjęcia i filmy przedstawiające skupiska pająków próbujących uciekać przed powodzią. Szukały schronienia między innymi w domach po tym, jak Nowa Południowa Walia została dotknięta najgorszą powodzią od 50 lat.