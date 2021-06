Genewa. Rozmowy Biden/Putin rozpoczęte. Przywódcy uścisnęli sobie dłonie

Przywódcy przybyli do zabytkowej willi La Grange po godz. 13. Przywitał ich prezydent Szwajcarii Guy Pamerlin.

Zgodnie z przewidywaniami jako pierwszy do zabytkowej willi La Grange przybył rosyjski prezydent.

Po kilkunastu minutach na miejscu pojawił się prezydent USA.

Joe Biden witany w Genewie przez szwajcarskiego prezydenta Screen, PBS News Hour

Po krótkim przywitaniu obu przywódców przez szwajcarskiego prezydenta, Biden i Putin uścisnęli sobie dłonie.

Na początek spotkania planowane jest wspólne zdjęcie, później przywódcy udadzą się na rozmowę za zamkniętymi drzwiami, z udziałem delegacji z obu krajów. Dyskusja ma potrwać do pięciu godzin. Nie ma w planach wspólnego obiadu ani konferencji prasowej.

Prezydentom będą towarzyszyli tłumacze oraz szefowie dyplomacji obu krajów, Antony Blinken i Siergiej Ławrow. Strona amerykańska zaznacza, że przywódcy nie zjedzą wspólnie obiadu.

Obie strony nie ukrywają, że nie spodziewają się przełomowych ustaleń po tym spotkaniu. Tematów które dzielą jest zbyt wiele: inwazja Rosji na Ukrainę, cyberataki przeprowadzane na rozkaz Moskwy czy regularne aresztowania rosyjskich opozycjonistów.

Daniel Fried o spotkaniu Biden-Putin: Nie będzie żadną drugą Jałtą

Spotkanie ma jednak sprawić, że relacje amerykańsko-rosyjskie nie będą się nadal pogarszały. Być może uda się wypracować porozumienie na innych obszarach, np. przy jeśli chodzi o ograniczenie wyścigu zbrojeń.

Biden: Putin jest "godnym przeciwnikiem"

We wtorek Joe Biden został zapytany przez dziennikarzy o nastroje przed tą rozmową. Amerykański polityk odpowiedział krótko, że jest "zawsze gotowy". Kilka dni temu, podczas szczytu NATO w Brukseli Joe Biden nie ukrywał jednak, że będzie to trudne spotkanie: - Spotykałem się już z nim, jest bystry, twardy i przekonałem się, że jest - jak mawialiśmy grając w baseball - "godnym przeciwnikiem" - powiedział na konferencji prasowej.

Strona amerykańska zaznacza, że Biden nie będzie unikał trudnych tematów, związanych z cyberbezpieczeństwem, sytuacją na Ukrainie i łamaniem praw człowieka w Rosji. Joe Biden mówił w Brukseli, że są obszary, na których między Białym Domem a Kremlem może dojść do porozumienia. Amerykański prezydent podkreślił równocześnie, że przygotowany jest także na scenariusz, w którym ze strony Władimira Putina nie będzie woli współpracy.

Jak dodał: - Nie dążę do konfliktu z Rosją. Ale odpowiemy, jeśli Rosja będzie nadal prowadziła swoje szkodliwe działania. Nie zawiedziemy w obronie sojuszu północnoatlantyckiego i demokratycznych wartości. Jako sojusznicy zapewniamy też o naszym trwającym wsparciu dla niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy.

Joe Biden i Władimir Putin spotkają się w XVIII-wiecznej willi La Grange, nad jeziorem Genewskim. Szwajcarzy przygotowywali się do tego spotkania od wielu tygodni. Część ulic oraz promenada wokół jeziora genewskiego zostały zamknięte, ulice patrolują policja i wojsko. Szwajcarskie władze wezwały mieszkańców to pozostania w domu, jeśli to możliwe.