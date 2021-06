Słowacja. Znaleziono ciało mężczyzny w Tatrach Niżnych. Wiele wskazuje, że zaatakował go niedźwiedź

W lasach nad Liptovską Łużną, wsią w Tatrach w Dolinie Bańskiej, znaleziono w poniedziałek rano ciało 58-letniego mężczyzny. Według wstępnej opinii nie zmarł on z przyczyn naturalnych - został zaatakowany przez niedźwiedzia. Słowak wybrał się w niedzielne popołudnie na spacer do lasu, a gdy nie wrócił na noc do domu, rodzina zawiadomiła o zniknięciu policję.

