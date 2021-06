Litwa. Niemieccy żołnierze z misji NATO oskarżeni o napaść seksualną. "To nie do przyjęcia"

Agencja DPA dotarła do pisma niemieckiego ministerstwa obrony, z którego wynika, że sprawa dotyczy dziesięciu żołnierzy. Pod koniec kwietnia miało dojść do imprezy w hotelu, w czasie której śpiewano skrajnie prawicowe i antysemickie piosenki. W jej trakcie miało także dojść do napaści seksualnej, która mogła zostać sfilmowana. Ekscesy zostały zgłoszone przez jednego z żołnierzy we wtorek 8 czerwca - informuje Deutsche Welle.

Litwa. Skandal z udziałem niemieckich żołnierzy. "Sprawa jest wciąż wyjaśniana"

Śledztwo w sprawie prowadzi żandarmeria wojskowa we współpracy z dowódcą kompanii. Dochodzenie potwierdziło wstępne podejrzenia o możliwości popełnienia przestępstwa: napaści na tle seksualnym, znieważenia (prawdopodobnie na tle rasistowskim), zachowania ekstremistycznego oraz wymuszenia.

Annegret Kramp-Karrenbauer, minister obrony Niemiec, zapowiedziała ostre działania przeciwko niewłaściwemu zachowaniu żołnierzy Bundeswehry na Litwie. - Sprawa jest wciąż wyjaśniana. Ale trzeba powiedzieć jedno: to, do czego doszło, jest to nie do przyjęcia i będzie ścigane i surowo ukarane - powiedziała. Minister obrony dodała, że osoby, które wiedziały o ekscesach, ale o nich nie poinformowały, także zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.

Czterech żołnierzy, oskarżanych o napaść seksualną w trakcie przebywania na Litwie, zostało już wycofanych do kraju. Do Niemiec wróciła również jedna z ofiar, która wcześniej przeszła konsultacje z psychologiem i duszpasterstwem wojskowym. Do sprawy włączył się również wojskowy adwokat dyscyplinarny.

Niemieccy żołnierze przebywają na terenie Litwy w ramach Wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO (Enhanced Forward Presence) na tzw. wschodniej flance. Decyzję o zwiększeniu liczby żołnierzy NATO na wschodzie podjęto w 2016 r. podczas szczytu Sojuszu Północno-Atlantyckiego w Warszawie.

