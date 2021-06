Ile najdłużej może żyć człowiek? To pytanie zadał sobie zespół naukowców pochodzących z Singapuru, Rosji i USA. Badacze opracowali model statystyczny bazujący na wywiadach oraz badaniach krwi przeprowadzonych na ponad 70 tys. uczestników w wieku do 85 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Pies może uczynić życie nie tylko piękniejszym, ale i dłuższym

Człowiek może żyć 150 lat? Są trzy warunki

Wyniki badań struktury krwi wykazały, że człowiek jest w stanie dożyć wieku najwyżej 150 lat, o czym jako pierwszy poinformował brytyjski dziennik "The Independent". Naukowcy zauważyli, że zachodzi zależność między tempem, w jakim organizm przechodzi od stanu choroby do stanu zdrowia, a długowiecznością. Podkreślają również, że przeprowadzone przez nich badania nie uwzględniają dalszego rozwoju medycyny, w tym nowych sposobów leczenia najpowszechniejszych chorób. Uważają, że gdyby światu udało się pokonać tzw. choroby cywilizacyjne, wówczas średnia długość życia mogłaby wydłużyć się jeszcze bardziej.

Poławiacz homarów twierdzi, że połknął go humbak. "Wszystko pociemniało"

Badacze stwierdzili, że obecnie na długowieczność mogą wpłynąć trzy warunki: trzeba mieć szczęście do dobrych genów, a także stosować się do ścisłego planu diety oraz ćwiczeń, co może wydłużyć życie o nawet 15 lat. Trzeci warunek dotyczy nowych odkryć i ciągłego poszerzania wiedzy o biologii starzenia się, a także wspomniane nowe leki i formy terapii, z długotrwałym pozytywnym wpływem na zdrowie człowieka.

Holandia. Ścigali uzbrojonego żołnierza, zatrzymali turystę w stroju moro

Superstulatkowie. Jak długo żyła najstarsza osoba na świecie?

Miejscami, które słyną z tego, że wielu ich mieszkańców dożywa wieku 100 lat i więcej, są m.in. wyspy Okinawa w Japonii i Sardynia we Włoszech. Osoby, które przekroczyły 110 rok życia, nazywa się superstulatkami. Póki co, żadnej osobie nie udało się zbliżyć do przewidywanej przez naukowców granicy 150 lat życia. Za najdłużej żyjącego człowieka w historii uznaje się Francuzkę Jeanne Calment (1875-1997). Kobieta przeżyła w sumie 122 lata i 164 dni, co zostało udowodnione odpowiednią dokumentacją. Wśród mężczyzn rekord długości życia ustanowił pochodzący z Japonii Jiroemon Kimura (1897-2013), który żył przez 116 lat i 54 dni. Najstarszą osobą na świecie jest obecnie Japonka Kane Tanaka, mająca 118 lat, a w Polsce pani Tekla Juniewicz, która 10 czerwca br. obchodziła swoje 115 urodziny.