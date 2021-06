Kongresmenka odwiedziła Muzeum Holokaustu. Teraz przeprasza za zrównywanie noszenia masek z Zagładą

W drugiej połowie maja Marjorie Taylor Greene porównała utrzymywany przez demokratyczną szefową Izby Reprezentantów Nancy Pelosi wymóg noszenia maseczek w parlamencie do Holokaustu. - Ta kobieta jest chora psychicznie - powiedziała przy tej okazji o Pelosi.

REKLAMA

NBC zwraca uwagę na fakt, że Greene, która wcześniej sugerowała, iż kalifornijskie pożary zostały wzniecone przez żydowskie lasery kosmiczne, nawiązała do zasad sieci sklepów spożywczych Food City - zaszczepieni pracownicy, którzy mają na identyfikatorach znaczek potwierdzający szczepienie przeciw COVID-19, mogą chodzić wewnątrz bez maseczek. - Zaszczepieni pracownicy dostają logo szczepień, tak jak naziści zmuszali Żydów do noszenia żółtej gwiazdy. (…) Paszporty szczepień i żądanie maseczek dyskryminują ludzi nieszczepionych, którzy ufają swoim systemom odpornościowym w obliczu wirusa, który jest w 99 proc. do przeżycia - wyjaśniała.

Partia Republikańska krytykowała jej wypowiedzi, jednak nie próbowała wyciągać wobec Greene żadnych konsekwencji. Mimo krytyki polityczka nie wycofała się wcześniej ze swoich słów. Co więcej, porównywała Partię Demokratyczną do NSDAP.

Marjorie Taylor Greene dowiaduje się o Zagładzie

W poniedziałek Marjorie Tyler Greene odwiedziła Muzeum Holokaustu, a po wizycie zorganizowała konferencję prasową. - Ojciec nauczył mnie wielu rzeczy, m.in., że jeśli popełni się błąd, należy się do niego przyznać. Popełniłam błąd i męczy mnie to od kilku tygodni, więc zdecydowanie chcę się do niego przyznać.

- Odwiedziłam dziś Muzeum Holokaustu. Holokaustu nie da się do niczego porównać. Ponad sześć milionów Żydów zostało zamordowanych. Co więcej, nie tylko Żydów, ale też czarnoskórych, Chrześcijan, dzieci, ludzi, których Naziści uważali za niewystarczająco dobrych. (...) Powiedziałam rzeczy, które były obraźliwe i chcę za to przeprosić - stwierdziła.

Zobacz wideo Maseczki ochronne - nie popełniaj tych błędów

Jednocześnie zaznaczyła, że obowiązkowe noszenie maseczek i wprowadzanie paszportów szczepionkowych to rodzaj dyskryminacji i jest im bardzo przeciwna. Greene wtrąciła też, że nie wszyscy wierzą w to, że Holokaust się wydarzył.

Pytana, czy wycofa się ze swoich słów, że demokraci, tak samo jak naziści są "narodowymi socjalistami", odparła: - Socjalizm jest niezwykle niebezpieczny tak jak komunizm.

Więcej o Marjorie Taylor Greene i teoriach spiskowych, które wyznaje: