Joe Biden: Jeśli Rosja nie zdecyduje się na zmianę zachowania, to USA są gotowe odpowiedzieć

W środę, 16 czerwca w Genewie (Szwajcaria) ma się odbyć spotkanie prezydenta USA Joe Bidena z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Do rozmowy polityków dojdzie w willi La Grange z XVIII wieku. Tematami spotkania mają być m.in. cyberprzestępczość, Ukraina oraz prawa człowieka.

REKLAMA

Zobacz wideo Rosyjskie wojsko u granic Ukrainy. Ociepa: Jesteśmy gotowi na wszystkie scenariusze

Joe Biden o Władimirze Putinie: "inteligentny, twardy"

- Przedstawię sprawę jasno prezydentowi Putinowi. Są sfery, w których możemy współpracować, jeśli się na to zdecyduje - powiedział podczas poniedziałkowego przemówienia Joe Biden. I dodał, że "jeśli jednak Rosja nie zdecyduje się na zmianę swojego zachowania, to USA są gotowe odpowiedzieć".

Putin: Nie mamy w zwyczaju zabijać kogokolwiek

Prezydent Stanów Zjednoczonych wyjaśnił, że zarówno dla USA, Rosji jak i całego świata ważne jest wyznaczenie możliwości współpracy. - A w miejscach, gdzie się nie zgadzamy, wyraźne nakreślenie czerwonych linii - przekazał. Joe Biden podkreślił także, że Władimir Putin to "inteligentny, twardy i godny przeciwnik".

Andrzej Duda bardzo zadowolony ze szczytu NATO

Joe Biden o wejściu Ukrainy do NATO: Muszą uporać się z korupcją

Prezydent USA wyjaśnił również, że jest sojusznikiem Ukrainy i wspiera jej suwerenność oraz integralność terytorialną. Podczas konferencji został zapytany przez dziennikarza o szansę Ukrainy na wstąpienie do NATO. - To zależy, czy spełnią kryteria. Faktem jest, że muszą uporać się z korupcją, muszą spełnić inne kryteria, żeby otrzymać plan działań na rzecz członkostwa - wyjaśnił. I dodał, że "tymczasem zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by umożliwić Ukrainie opór wobec rosyjskiej agresji".