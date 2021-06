Izrael. Parlament wybrał nowy rząd Naftalego Bennetta. Koniec 12-letniej epoki Netanjahu

Za nowym gabinetem Naftalego Bennetta głosowało 60 posłów, przeciwko było 59. Rząd premiera Bennetta będzie gabinetem szerokiego porozumienia. Według umowy koalicyjnej premier Naftali Bennett będzie stał na czele rządu przez dwa lata, a po nim na kolejne dwa lata władze przejmie Ja'ir Lapid.

Po 12 latach Netanjahu przekazuje władzę w inne ręce. Rząd Bennetta-Lapida zdobywa większość w Knesecie

Jak podaje "The Times of Israel", niedzielne wybory nowego rządu koalicyjnego w Izraelu, przy różnicy zaledwie 60 do 59 głosów, nie oznaczają dramatycznej zmiany ideologicznej w państwie. Władzę w Izraelu przejmuje osiem partii składowych.

W nowym rządzie role ministerialne pełnić będzie dziewięć kobiet. Funkcję minister transportu obejmie Merav Michaeli (Partia pracy), minister spraw wewnętrznych - Ayelet Shaked (Yamina), minister edukacji - Yifat Shasha-Biton (New Hope), gospodarka minister - Orna Barbivai (Jesz Atid), minister energetyki - Karine Elharrar (Jesz Atid), minister ds. równości społecznej - Merav Cohen (Jesz Atid), minister ds. absorpcji imigrantów - Pnina Tamano-Shata (Niebiesko-Biała), minister ochrony środowiska - Tamar Zandberg (Meretz), nauka minister - Orit Farkash-Hacohen (Niebiesko-Biała).

Naftali Bennett. Kim jest nowy premier Izraela?

Naftali Bennett to szef nacjonalistycznej partii Jamina. Jest pierwszym ortodoksyjnym szefem rządu Izraela. Urodził się 25 marca 1972 roku w Hajfie. Od 2013 r. jest posłem do Knesetu i ministrem w kilku resortach.

2 czerwca 2021 r. został zdymisjonowany przez dotychczasowego premiera Izraela Benjamina Netanjahu ze stanowiska ministra ds. diaspory oraz ministra edukacji. Według doniesień „The Times of Israel" miało to zapobiec budowaniu poparcia dla Nowej Prawicy, co mogłoby osłabić wynik wyborczy Likudu we wrześniowych wyborach.

13 czerwca 2021 roku został powołany na stanowisko premiera Izraela, które ma piastować planowo do 2023 roku, gdy zostanie rotacyjnie zastąpiony przez koalicyjnego lidera Ja'ira Lapida

