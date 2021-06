Johnson traci pewność. Obostrzenia w Anglii możliwe dłużej. "Wariant Delta bardziej zakaźny"

Brytyjskie media podały w sobotę, że rząd rozważa opóźnienie zniesienia restrykcji o cztery tygodnie.

Boris Johnson powiedział, że jest jasne, iż wariant Delta, odkryty po raz pierwszy w Indiach, jest bardziej zakaźny, a liczba infekcji i osób hospitalizowanych w Wielkiej Brytanii rośnie. - Nie wiemy, w jakim dokładnie stopniu przełoży się to na dodatkową liczbę zgonów, ale wyraźnie jest to kwestia budząca bardzo poważny niepokój - mówił w rozmowie ze stacją Sky News.

Zobacz wideo Wielka Brytania. Czy zniesienie obostrzeń do 21 czerwca jest możliwe?

Zniesienie restrykcji w Anglii opóźnione? W poniedziałek decyzja

Przyznał, że ocenia sytuację z mniejszym optymizmem niż pod koniec maja. Sygnalizując, że może w poniedziałek ogłosić opóźnienie w przejściu do czwartego, ostatniego etapu znoszenia restrykcji, dodał: "Chcemy pewności, że mapa drogowa (stopniowego luzowania obostrzeń - PAP) jest nieodwracalna, ale nie można mieć nieodwracalnej mapy drogowej, jeśli nie jest się przygotowanym na bycie ostrożnym".

Johnson zastrzegł, że mimo rozprzestrzeniania się wariantu Delta nie jest rozważane przywrócenie już zniesionych ograniczeń. - Mogę powiedzieć, że naukowcy są zgodni co do jednej rzeczy - nie uważają, że istnieje jakikolwiek argument, aby zawrócić - zapewnił.

W sobotę podano, że w ciągu ostatniej doby wykryto 7738 nowych zakażeń koronawirusem. To wprawdzie nieco mniej niż w piątek, gdy dobowy bilans po raz pierwszy od końca lutego przekroczył 8000, ale to druga najwyższa liczba od tego czasu. Łączna liczba zakażeń z ostatnich siedmiu dni - prawie 47,9 tys. - jest o 52,5 proc. wyższa od bilansu z poprzednich siedmiu. W trakcie minionej doby stwierdzono też 12 zgonów z powodu Covid-19. Ich łączny bilans z ostatnich siedmiu dni wynosi 60 - to o 1 mniej niż było w poprzednich siedmiu dniach.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto prawie 4,56 mln zakażeń, przez które zmarło 127 896 osób. Pod względem liczby zakażeń Wielka Brytania zajmuje siódme miejsce na świecie, a jeśli chodzi o zgony - szóste.

Mer Moskwy wprowadza dni wolne od pracy

Tymczasem mes Moskwy Siergiej Sobianin poinformował w sobotę, że dni od 15 do 19 czerwca będą w stolicy Rosji wolne od pracy. Pracodawcom w Moskwie mer ponownie zalecił przeniesienie co najmniej 30 proc. pracowników do pracy zdalnej. Powodem jest wzrost liczby zakażeń koronawirusem.

Sobianin ogłosił tę decyzję po tym, jak okazało się, że dobowy przyrost zakażeń w Moskwie wzrósł do poziomu z grudnia 2020 roku. Od piątku wykryto w stolicy ponad 6,7 tys. nowych infekcji. Wolne dni mają zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Rozpoczną się we wtorek, bo poniedziałek jest dniem wolnym za przypadające w sobotę święto państwowe - Dzień Rosji.

Na razie nie zapadła decyzja o ogłoszeniu dni wolnych w całym kraju - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

W ciągu minionej doby zarejestrowano w Rosji 13 510 zakażeń koronawirusem - najwięcej od 15 lutego br. Od kilku dni dobowe bilanse zakażeń rosną, wracając do poziomu z pierwszego kwartału br.

Prezydent Władimir Putin powiedział w sobotę, że około 18 mln Rosjan zaszczepiło się dotąd przeciwko Covid-19. Rosja liczy ponad 146 mln ludności.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

Koronawirus: wszystkie aktualne informacje i zalecenia na gov.pl.