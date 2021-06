Putin w telewizji z USA pytany, czy jest "zabójcą". Mówi o "hollywoodzkim macho", potem reaguje nerwowo

Rosyjski prezydent przyznał na antenie NBC News, że choć stosunki rosyjsko-amerykańskie są na najniższym możliwym poziomie, współpraca z Joe Bidenem "jest możliwa". Rozmowa dotyczyła jednak nie tylko obecnego prezydenta USA, z którym Putin ma spotkać się 16 czerwca w Genewie, ale i jego poprzednika - Donalda Trumpa.

Putin: Trump jest niezwykła, utalentowaną osobą. Biden to człowiek kariery

- Nawet teraz uważam, że były prezydent USA, pan Trump, jest niezwykłą, utalentowaną osobą. W przeciwnym razie nie zostałby prezydentem USA - powiedział Putin.

- On jest barwną osobą i możesz go lubić bądź nie. [Trump - red.] Nie pochodził z establishmentu USA, nie był wcześniej częścią wielkiej polityki - niektórym się to podoba, niektórym nie, ale temu faktowi nie da się zaprzeczyć - mówił prezydent Rosji.

Podkreślił też, że obecny gospodarz Białego Domu "radykalnie różni się od Trumpa, ponieważ jest człowiekiem kariery". - Prezydent Biden praktycznie całe swoje dorosłe życie spędził w polityce - stwierdził Putin. - To inny rodzaj osoby i mam wielką nadzieję, że nie pojawią się żadne impulsywne ruchy czynione w imieniu urzędującego prezydenta USA - dodał.

Biden określił Putina mianem "zabójcy". Rosyjski prezydent mówi o "atakach" i "hollywoodzkim macho"

Dziennikarz NBC News Keir Simmons zapytał Putina, czy ten jest "zabójcą" (ang. killer). To nawiązanie do wypowiedzi Bidena, która padła w telewizji ABC w marcu tego roku. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapytany wówczas, czy uważa Putina za "zabójcę", odpowiedział "tak". Z kolei podczas wizyty na Kremlu w 2011 r. ówczesny wiceprezydent USA miał powiedzieć też Putinowi, że ten "nie ma duszy".

- W trakcie mojej prezydentury przyzwyczaiłem się do ataków z różnych stron, pod najróżniejszymi pretekstami i powodami oraz różnego kalibru i zaciekłości, tak więc nic z tego mnie nie dziwi - odpowiedział Putin w wywiadzie dla NBC. Dodał, że określenie "zabójca" funkcjonuje na co dzień w amerykańskiej kulturze i rozumie je jako synonim "hollywoodzkiego macho".

Dziennikarz nie chciał jednak dać za wygraną i wymienił nazwiska niektórych przeciwników Putina, których zabito w ostatnich latach. Reakcja jego rozmówcy była nerwowa. - Słuchaj, wiesz, nie chcę być niegrzeczny, ale to wygląda na jakiś rodzaj niestrawności, z tym że jest to niestrawność werbalna. Wspomniałeś o wielu osobach, które rzeczywiście cierpiały i umierały w różnych momentach, z różnych przyczyn i z rąk różnych osób - odparł.

Pełna wersja wywiadu przeprowadzonego na Kremlu zostanie wyemitowana w poniedziałek.

