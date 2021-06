USA: strzelanina w Austin w stanie Teksas. 13 rannych, dwie osoby w stanie ciężkim

W sobotę (12 czerwca) w centrum Austin w USA doszło do strzelaniny. Urzędnicy z Teksasu informują, że co najmniej 13 osób zostało rannych. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala z krytycznymi, zagrażającymi życiu obrażeniami.

