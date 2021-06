Hiszpania. Nauczyciele założyli spódnice, aby wesprzeć dyskryminowanego ucznia

"Wiedziałem, że ludzie będą na mnie źle patrzeć" - powiedział Gómez w filmiku, który opublikował na TikToku w październiku ubiegłego roku. Jednak jak przyznaje, nie spodziewał się, że będzie przez to wypytywany o to czy jest osobą transseksualną i czy identyfikuje się jako kobieta.

Za przyjście w spódnicy został wyrzucony z lekcji i wysłany do psychologa

Jak informuje portal lgbtqnation.com, 15-letni Mikel Gómez uczeń szkoły w Kraju Basków w Hiszpanii został skierowany przez nauczycielkę do psychologa szkolnego po tym jak przyszedł do szkoły ubrany w spódnicę. Okazuje się, że chłopiec ubrał się tak, ponieważ chciał solidaryzować się z wyzwolonymi kobietami. Podczas rozmowy z psychologiem, kiedy wyjaśnił, że nie jest osobą transseksualną, został poproszony o założenie spodni. Chłopiec wspomniał także, że rodzice ukarali go za to, że poszedł tak ubrany do szkoły.

Nagrane przez Gómez wideo ma dwa miliony wyświetleń i stało się viralem. Pod wpływem filmiku chłopcy w całej Hiszpanii w geście solidarności zaczęli chodzić do szkoły w spódnicach. Protesty trwają w kilku miastach przez cały rok, na przykład w Bueu w północnej części Hiszpanii uczniowie czwartego dnia każdego miesiąca od listopada ubiegłego roku przychodzą na zajęcia w spódnicy.

Ruch #UbraniaNieMająPłci

Ruch w mediach społecznościowych #UbraniaNieMająPłci przybrał na sile w ciągu ostatniego miesiąca, kiedy to kilku nauczycieli zaczęło chodzić do szkoły w spódnicach. Jednym z nich jest nauczyciel w szkole podstawowej w Valladolid - 37-letni Manuel Ortega. W rozmowie z El País mężczyzna przyznał, że zaczął nosić spódnice po tym jak jeden uczeń został wyśmiany za ubranie bluzy z nadrukiem z mangi. Po wpływem niemiłych komentarzy chłopiec zdjął bluzę.

Kolega Manuela Ortegi - 36-letni Borja Velázquez dołączył do nauczyciela i chcąc być wzorem dla swoich podopiecznych, postanowił pokazać im, że nie muszą przestrzegać ról płciowych, oraz że wypowiedziane słowa mogą ranić.

"Szkoła, która uczy szacunku, różnorodności, równości płci i tolerancji. Noś to, co chcesz!" - napisał na Twitterze Borja Velázquez.

Z kolei nauczyciel matematyki José Piñas opublikował na Twitterze swoje zdjęcie w spódnicy i napisał, "20 lat temu byłem prześladowany ze względu na moją orientację seksualną w liceum, gdzie teraz jestem nauczycielem, wielu nauczycieli odwróciło wówczas ode mnie wzrok. Chcę przyłączyć się do sprawy ucznia Mikela, który został wyrzucony i wysłany do psychologa za pójście na zajęcia w spódnicy".