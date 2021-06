Uderzenie zimy w Australii. W Sydney zanotowano najzimniejszy dzień od 37 lat

Sytuacja pogodowa w Australii jest spowodowana masą zimnego powietrza, która przywędrowała na początku tygodnia znad Oceanu Arktycznego. Jak podaje serwis 9news.com, miejscami w Nowej Południowej Walii spadło nawet pół metra śniegu w ciągu 48 godzin. Z powodu opadów i oblodzenia część dróg zostało zamkniętych.

"Blackheath jest dzisiaj całkowicie pokryte śniegiem. Świetny początek zimy" - napisała na Twitterze Savannah Meacham z 9news.com.

Atak zimy w Australii. W Sydney najzimniej od 1984 roku

Media relacjonują, że z masami śniegu muszą mierzyć się mieszkańcy miasta Orange. Cytowany w abc.net.eu Reg Kidd, burmistrz Orange, stwierdził, że to prawdopodobnie najobfitsze opady od 2015 roku. Uderzenie zimy doprowadziło w wielu miejscach do problemów z dostawami prądu. W Orange i okolicach odciętych zostało ok. 1200 gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Stało się to w momencie, gdy spadło ok. 15 cm śniegu.

W Sydney, stolicy i największym mieście Nowej Południowej Walii, w czwartek zanotowano 10,3 st. C., co jest najniższą temperaturą od 1984 roku.

