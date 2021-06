Hiszpania. Znaleziono ciało jednej z dziewczynek porwanych przez ojca. Trwają dalsze poszukiwania

Hiszpański dziennik "El Pais" podaje, że ciało 6-letniej Olivii znajdowało się w torbie obciążonej kotwicą z łodzi należącej do ojca dziewczynek - 37-letniego Tomasa Gimeno. Wciąż trwają poszukiwania rocznej Anny i 37-latki, biorą w nich udział wyspecjalizowane jednostki lotnicze i morskie.

Obok torby, w której znajdowały się zwłoki 6-latki, znaleziono także drugą torbę, która była pusta.

Hiszpania. Akcja poszukiwawcza

Roczna Anna i 6-letnia Olivia zaginęły 27 kwietnia na Teneryfie, największej wyspie archipelagu Wysp Kanaryjskich. Dziewczynki nie powróciły do domu po wizycie u swojego ojca - 37-letniego Tomasa Gimeno.

Hiszpania. Wielka akcja poszukiwawcza dwóch dziewczynek

Zaginięcie zgłoszono 28 kwietnia - tego samego dnia służby odnalazły ok. 40 km od wybrzeża pustą, dryfującą łódź należącą do Gimeno. Na pokładzie znaleziono m.in. ślady krwi mężczyzny.

Jak informowała agencja Associated Press, matka Anny i Olivii miała usłyszeć od byłego męża, że "już nigdy nie zobaczy swoich dzieci". Mężczyzna miał też odwiedzić swoich rodziców z córkami i użyć słów, które brzmiały jak pożegnanie.

Potrzebujesz pomocy psychologicznej? Nie wahaj się po nią zwrócić. Poniżej lista z numerami telefonów, pod które mogą dzwonić osoby chcące uzyskać pomoc (przytaczamy ją za biurem RPO):