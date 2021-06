31-letnia Emma Coronel Aispuro, żona meksykańskiego handlarza narkotykami, przyznała się w sądzie w Waszyngtonie do stawianych jej zarzutów. Za sam handel narkotykami może jej grozić dożywocie. Wyrok zostanie ogłoszony 15 września - donosi BBC.

Meksyk. Emma Coronel Aispuro "nie spodziewała się aresztowania"

Coronel Aispuro została aresztowana w Waszyngtonie w lutym. Miała pomóc w eksporcie 450 kilogramów kokainy, 90 kilogramów heroiny i prawie 90 000 kilogramów marihuany do Stanów Zjednoczonych - pisze "New York Times". Prokuratorzy oskarżyli ją też o pomoc mężowi, Guzmánowi "El Chapo" w ucieczce z więzienia, a była to ucieczka spektakularna - "El Chapo" uciekł przez ponad 1,5-kilometrowy tunel z dobrze chronionego meksykańskiego więzienia Altiplano, jadąc specjalnie przystosowanym, małym motocyklem.

- Jest bardzo szczęśliwa, że może to zostawić za sobą - powiedział przed budynkiem sądu cytowany przez BBC adwokat Coronel Aispuro, Jeffrey Lichtman po tym, jak kobieta przyznała się do winy. - Nie spodziewała się, że zostanie aresztowana po tym, jak jej mąż otrzymał karę dożywocia, więc jest to oczywiście niepokojący czas. Ale przejdziemy przez to - dodał.

Emma Coronel Aispuro. Żona "El Chapo" to niedoszła influencerka

Emma Coronel Aispuro urodziła się w Kalifornii, ma obywatelstwo amerykańskie i meksykańskie. Według wcześniejszych wywiadów udzielonych amerykańskim mediom, po raz pierwszy spotkała Guzmána na balu, gdy miała 17 lat, a on 49. Niedługo później wzięli ślub i doczekali się bliźniaków. 31-letnia żona "El Chapo" studiowała dziennikarstwo i brała udział w konkursach piękności, które często wygrywała. Emma szukała sławy. Wypuściła na rynek serię ubrań, niektóre opatrzone charakterystycznym wizerunkiem wąsatego "El Chapo", próbowała też zostać influencerką w mediach społecznościowych i pojawiła się w amerykańskim reality show.

Jej ojciec, Inés Coronel Barreras, służył Guzmánowi przed jego aresztowaniem w Meksyku w 2013 roku. Sam Guzmán pochodzi z biednej rodziny w stanie Sinaloa w północno-zachodnim Meksyku. Jego działalność związana z przestępczością zorganizowaną rozrosła się tak bardzo, że w 2009 r. znalazł się na liście najbogatszych ludzi świata według Forbesa, z majątkiem szacowanym na 1 miliard dolarów. 63-letni "El Chapo" odsiaduje obecnie wyrok dożywocia w Kolorado.