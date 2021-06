USA przekażą 500 mln szczepionek. Joe Biden: Walka z pandemią dozna "hiperprzyśpieszenia"

Joe Biden, przemawiający w angielskiej Kornwalii, gdzie w piątek rozpocznie się szczyt grupy G7 mówił, że zapowiedziany przez niego krok sprawi, iż walka z pandemią dozna "hiperprzyśpieszenia". Zapewnił przy tym, że Waszyngton nie traktuje pomocy jako formy politycznego nacisku.

- Nie ma dopisku drobnym drukiem. Nasze dostawy nie wiążą się naciskiem, by inni wyświadczali nam przysługi, czy też szli wobec nas na ustępstwa. Robimy to, by ratować ludzkie życie. By skończyć pandemię. To wszystko. Kropka - powiedział amerykański prezydent. Nawiązał w ten sposób do oskarżeń, że "szczepionkowa dyplomacja" Pekinu i Moskwy nie jest bezinteresowna i stanowi sposób na uzależnienie polityczne słabszych krajów.

Stany Zjednoczone przekażą biedniejszym krajom 500 milionów szczepionek przeciw COVID-19

Biden poinformował też, że na programie skorzysta około stu krajów o niskim i średnim dochodzie. Pierwsze dostawy mają być w sierpniu. 200 milionów dawek ma trafić do potrzebujących jeszcze w tym roku. Waszyngton zamówi produkt firmy Pfizer.

Zdaniem części ekspertów, gest Waszyngtonu musi być tylko początkiem, bo zapotrzebowanie na szczepionki w biedniejszych rejonach świata znacznie przewyższa liczbę, którą właśnie zadeklarował prezydent Biden.

Jak podaje agencja Associated Press "decyzja administracji Bidena o przekazaniu szczepionek firmy Pfizer wzbudziła wątpliwości, czy dawki na pewno trafią do 'najbiedniejszych z biednych', ponieważ preparat musi być przechowywany w bardzo niskiej temperaturze". "Wiele krajów o niskich dochodach i z ograniczoną infrastrukturą prawdopodobnie nie będzie w stanie przetransportować szczepionek do najbardziej odległych obszarów" - zauważają dziennikarze AP.

Afrykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Africa CDC, agencja zdrowia publicznego Unii Afrykańskiej) już zapowiedziały, że prawdopodobnie doradzą krajom członkowskim stosowanie szczepionek Pfizera w dużych miastach. - Pomimo tego obietnica złożona przez Bidena była powodem do świętowania - powiedział dr John Nkengasong, dyrektor Africa CDC.

