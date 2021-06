Biden spotkał się z Johnsonem. Przywódcy podpisali nową Kartę Atlantycką

"Zobowiązujemy się, by ściśle współpracować ze wszystkimi partnerami, którzy podzielają nasze demokratyczne wartości i by przeciwdziałać wysiłkom tych, którzy chcą podważyć nasze sojusze i nasze instytucje" - czytamy w dokumencie podpisanym przez liderów Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych. Joe Biden spotkał się z brytyjskim premierem w Kornwalii, gdzie w piątek rozpocznie się szczyt G7.

Joe Biden spotkał się z Borisem Johnsonem. USA i Wielka Brytania podpisały nową Kartę Atlantycką

Lider USA przypomniał, że pierwsza karta powstała jeszcze w czasie II wojny światowej.

- 80 lat temu premier Winston Churchill i prezydent Franklin Delano Roosevelt podpisali Kartę Atlantycką. To była deklaracja podstawowych wartości. Obietnica, że Londyn i Waszyngton wspólnie zmierzą się z wyzwaniami tamtej ery. Dziś pogłębiamy to zobowiązanie dzięki odświeżonej nowej karcie, zaktualizowanej tak, by powtórzyć tę obietnicę w odniesieniu do wyzwań naszego wieku - zadeklarował amerykański prezydent.

Z perspektywy Londynu nowa Karta Atlantycka to część budowy nowej, pobrexitowej Brytanii, która według deklaracji Borisa Johnsona ma być "Brytanią globalną". Z kolei dla Waszyngtonu to część nowego otwarcia, które prezydent Biden chce promować podczas swej wizyty w Europie. Administracja Demokratów deklaruje, że chce być bardziej zaangażowana w sprawy międzynarodowe, niż poprzednia i aktywnie włączać się w walkę o to, co postrzega jako wartości świata zachodniego.