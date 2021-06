Sondaż. Spada zaufanie do Unii Europejskiej. "Sceptycyzm wszedł do głównego nurtu"

Zaufanie do UE spada, a 38 proc. ankietowanych w 12 krajach przez ECFR uważa, że największą porażką Unii Europejskiej w zeszłym roku było dopuszczenie do głębokiej recesji i niemożność zapewnienia skutecznej ochrony przeciwko COVID-19.

Sondaż. Zastrzeżenia do działania UE

Najbardziej sceptyczne wobec działania Unii Europejskiej są Niemcy i Francja - odpowiednio 55 i 62 procent respondentów z tych krajów uważa, że UE nie działa tak, jak powinna. We Włoszech podobną opinię ma 57 proc. ankietowanych, w Hiszpanii 52 proc., a w Austrii 51 procent.

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku Polski - 33 procent ankietowanych ma zastrzeżenia do działania UE, choć 44 proc. przyznaje, że zaufania do Unii pogorszyło się w ostatnim roku. - Sceptycyzm do integracji, który był zjawiskiem marginalnym, teraz wszedł do głównego nurtu. Dotyczy to w szczególności Niemiec, gdzie w minionym roku zaufanie do Unii spadło o 11 pkt proc. - mówili cytowani przez Rzeczpospolitą autorzy raportu.

Fundusz Odbudowy nadzieją na nadrobienie porażki UE w walce z COVID-19

Szansą na odbudowanie zaufania do Unii Europejskiej mógłby być Fundusz Odbudowy, choć w tym wypadku zdania członków UE również są podzielone. W Niemczech tylko 14 proc. respondentów oczekuje wsparcia unijnego, w Polsce natomiast wskaźnik ten spadł z 50 do 42 procent. W Austrii wsparcia od Unii oczekuje 38 proc. ankietowanych, we Francji 39, a we Włoszech 42 procent.

Mimo rosnącego braku zaufania do Wspólnoty tylko 12 proc. biorących udział w badaniu uważa, że nadszedł czas, aby rozwiązać Unię Europejską.

Badania zlecono w kwietniu i maju 2021 r. Zostały przeprowadzone w Niemczech, Francji, Danii, Hiszpanii, na Węgrzech, w Polsce, Portugalii, Szwecji, we Włoszech, w Austrii, Holandii i Bułgarii.