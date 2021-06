USA. Rekordowo wysokie poparcie dla małżeństw jednopłciowych. Także wśród konserwatystów

Zobacz wideo Zandberg: Lewica to i chleb, i wolność. Prawa człowieka i bezpieczeństwo socjalne

Poparcie dla równości małżeńskiej rośnie stale od początku prowadzenia badań na ten temat przez pracownię Gallup. Jednak w pierwszym badaniu w 1997 roku wynosiło tylko 27 proc. Obecnie 70 proc. amerykańskiego społeczeństwa popiera legalność małżeństw par tej samej płci - pokazuje najnowsze badanie.

Poziom poparcia wzrósł o 10 punktów procentowych od 2015 roku, kiedy Sąd Najwyższy ocenił, że zgodnie z konstytucją wszystkie stany muszą zacząć uznawać małżeństwa jednopłciowe. Wcześniej część stanów przyjęła prawo legalizujące takie związki.

Konserwatyści i starsi także za równością małżeńską

Po raz pierwszy od początku badań małżeństwa jednopłciowe popiera także większość wyborców Republikanów - 55 proc. To wzrost o ponad 10 pkt. procentowych wobec poprzedniego roku. Wśród Demokratów poziom poparcia to obecnie 83 proc. - tyle samo, ile wynosił już w roku 2018.

Także w każdej z wyróżnionych grup wiekowych większość wyraża poparcie dla równości małżeńskiej, jednak u młodszych jest ono wyższe: 84 proc. osób w wieku 18-34 lata, 72 proc. osób w grupie 35-54 lata oraz 60 proc. w grupie 60+.

Jak zwraca uwagę pracownia Gallup, Republikanie - niegdyś przeciwnicy równości małżeńskiej - dziś w większości ją poparli. Podobnie wygląda to wśród starszych. "To pokazuje, że poglądy Amerykanów mogą się zmienić w stosunkowo krótkim czasie, tworząc nowy konsensus - nawet, gdy nasila się polaryzacja w innych kwestiach" - czytamy w komentarzu do badania.

Wyniki pochodzą z dorocznego badania wartości i przekonań, które w tym roku przeprowadzono w dniach 3-18 maja.