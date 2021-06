Andriej Piwowarow został oskarżony o naruszenie rosyjskiego prawa i bycie "zagranicznym agentem". Chodzi m.in. o niedopisanie organizacji Otwarty St. Petersburg do tzw. rejestru zagranicznych agentów w rosyjskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

REKLAMA

Zobacz wideo Białoruski sąd skazał na więzienie działaczy prodemokratycznych

Andriej Piwowarow, uwięziony rosyjski działacz, oskarżony o złamanie prawa i bycie "zagranicznym agentem"

We wtorek 8 czerwca rosyjski komitet śledczy oficjalnie oskarżył Andrieja Piwowarowa o udział w działalności "niepożądanej organizacji" (zgodnie z artykułem 284.1 Kodeksu Karnego). Jak podaje portal meduza.io, czyn ten jest karany grzywną w wysokości do 500 000 rubli (ok. 25 334 zł), pracami społecznymi, obowiązkową pracą lub do sześciu lat więzienia. Według serwisu rferl.org Piwowarowi grozi grzywna w wysokości 300 000 rubli (ok. 15 200 zł).

Ustawa, do której odwołują się rosyjskie władze, została uchwalona w 2012 roku. Głosi, że wymagana jest rejestracja organizacji pozarządowych, które otrzymują pomoc zagraniczną i, które rząd rosyjski uznaje za zaangażowane w działalność polityczną. Takie organizacje identyfikowane są jako "zagraniczna agentura".

2 czerwca sąd w Krasnodarze orzekł, że Piwowarow zostanie zatrzymany na dwa miesiące. Opozycjonista został oskarżony o publikację postu w mediach społecznościowych, wspierającą kandydatkę w wyborach lokalnych w ubiegłym roku - aktywistkę Janę Antonową. Zdaniem rosyjskich władz, Piwowarow umieścił wpis w imieniu "niepożądanej organizacji".

Piwowarowi grozi grzywna i więzienie. Otwarta Rosja została rozwiązana

Andriej Piwowarow jest byłym dyrektorem wykonawczym prodemokratycznego ruchu Otwarta Rosja. To organizacja założona i finansowana przez rosyjskiego potentata, Michaiła Chodorkowskiego. W 2019 roku stowarzyszenie Otwarta Rosja ogłosiło swoje rozwiązanie, po czym utworzyło kolejny podmiot o tej samej nazwie, ale Ministerstwo Sprawiedliwości odmówiło jego rejestracji.

W maju 2021 roku Otwarta Rosja ogłosiła, że całkowicie zawiesza działalność, aby chronić swoich zwolenników przed ściganiem karnym. Tymczasem 7 czerwca, były przewodniczący organizacji Aleksandr Sołowjow wyjechał z Rosji w obawie o własne bezpieczeństwo. Portal rferl.org podaje, że w ubiegłym tygodniu policja przeszukała dom Sołowjowa w Moskwie w ramach śledztwa wszczętego w związku z tym, co określono jako "uszkodzenie budynku należącego do moskiewskiej administracji miejskiej".