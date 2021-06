Śmierć Sary Everard sprawiła, że w Wielkiej Brytanii rozbrzmiały głosy dotyczące bezpieczeństwa kobiet.

Wayne Couzens przyznał się do porwania i gwałtu. Na formalną deklarację trzeba będzie poczekać

48-letni były policjant Wayne Couzens we wtorek 8 czerwca na rozprawie w londyńskim sądzie Old Bailey, za pośrednictwem łącza wideo, przyznał się do winy. Powiedział, że porwał i zgwałcił kobietę - podaje Reuters.

Formalną deklarację, w której mężczyzna ma przyznać się do zarzutu morderstwa, ma złożyć podczas następnego przesłuchania 9 lipca. Proces Couzensa rozpocznie się 25 października i potrwa do czterech tygodni.

"Wszyscy jesteśmy Sarą". Wielka Brytania podjęła kroki

33-letnia Everard została porwana, gdy 3 marca szła do domu z domu przyjaciółki w południowym Londynie. Partner kobiety zgłosił jej zaginięcie następnego dnia. Jej ciało odnaleziono po tygodniu lesie, około 80 kilometrów dalej, w południowo-wschodniej Anglii. W sprawie porwania i morderstwa 33-latki oskarżono policjanta, który w dzień zaginięcia kończył swoją zmianę w pobliżu miejsca zaginięcia zmarłej. Couzens, który ma żonę i dwójkę dzieci, został aresztowany w swoim domu w miejscowości Deal w hrabstwie Kent, jeszcze zanim odnaleziono ciało Everard.

Jak opisywała agencja Assosiated Press, morderstwo Everard wywołało w Wielkiej Brytanii "wybuch gniewu" ze strony kobiet, które opowiadały o swoich przeżyciach i lękach przed samotnym chodzeniem po ulicach po zmroku. Premier Boris Johnson obiecał działania, które zwiększą bezpieczeństwo. W tym miały znaleźć się pieniądze na lepsze oświetlenie uliczne i programy pilotażowe dla funkcjonariuszy w cywilu, którzy odwiedzają puby i kluby w celu "identyfikacji niebezpiecznych i podejrzanych przestępców".

W zeszłym tygodniu policja poinformowała o wynikach sekcji zwłok kobiety. Okazało się, że przyczyną śmierci był silny ucisk szyi kobiety - podaje "The New York Times".

Po znalezieniu ciała 33-latki londyńczycy tłumnie wyszli na ulicę z okrzykami "wszyscy jesteśmy Sarą", "policja nas nie chroni" i "zakończmy przemoc wobec kobiet". Zgromadzenie przerodziło się w protesty i zakończyło się starciami z policją.

