USA. Stan Waszyngton chce zachęcić obywateli do szczepień przeciw COVID-19. Będzie rozdawać marihuanę

Dotychczas w stanie Waszyngton co najmniej 58 proc. mieszkańców otrzymało jedną dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi. 49 proc. jest w pełny zaszczepionych.

Waszyngton. Joint z marihuaną w zamian za szczepienie

Według "The New York Times", stanowa rada ds. wyrobów alkoholowych i konopnych w Waszyngtonie zapowiedziała, że umożliwi sprzedawcom marihuany dostarczanie klientom gotowego jointa w ramach "podziękowania" za zaszczepienie się. Kampania skierowana jest do osób, które ukończyły 21 lat. Darmowe jointy będzie można otrzymać w sklepie po przyjęciu pierwszej dawki preparatu lub w punkcie szczepień, po pełnym zaszczepieniu.

Stan Waszyngton nie jest jedynym, który oferuje nietypową gratyfikację za zaszczepienie się przeciwko koronawirusowi. Jedna z przychodni w Arizonie ogłosiła, że będzie zapewniać darmowe jointy lub żelki mieszkańcom powyżej 21 roku życia. Warunkiem jest przyjęcie szczepionki.

Wcześniej w ramach akcji szczepień w stanie Waszyngton oferowano bezpłatny alkohol dla osób, które mają potwierdzenie szczepienia. Można było otrzymać darmowe piwo, wino lub koktajl.

Szczepienia przeciw COVID-19 w USA. Gwałtowny spadek liczby zaszczepionych obywateli

Tempo szczepień w USA zaczęło gwałtownie spadać. Jak podaje "The New York Times", pierwsze spadki zauważono w połowie kwietnia 2021 r. To spowodowało, że część stanów i miast zaczęło intensywną promocję szczepień.

W New Jersey podobnie jak wcześniej w stanie Waszyngton - wprowadzono darmowe piwo dla zaszczepionych. W Nowym Jorku i Ohio prowadzona była loteria, która pozwala wygrać stypendium studenckie. Dodatkowo w kilku innych stanach na terenie całej USA zorganizowano loterie, w których do zgarnięcia był nawet 1 milion dolarów. Zasady amerykańskiej loterii są zbliżone do planowanej od lipca 2021 r. loterii szczepionkowej organizowanej w Polsce.

Administracja prezydenta USA Joe Bidena zachęca do kreatywności. Doradca ds. opieki zdrowotnej w Białym Domu, Andy Slavitt zapowiedział, że rząd federalny USA zezwala stanom na wykorzystanie dodatkowych funduszy pomocowych na wsparcie programów zachęcających do skorzystania ze szczepień.