Jest ostateczny wyrok ws. gen. Ratko Mladicia. "Rzeźnik Bośni" z dożywociem

Trybunał w Hadze utrzymał wyrok dożywocia dla byłego dowódcy sił Serbów bośniackich, Ratko Mladicia. Jest on winny zabroni przeciwko ludzkości, ludobójstwa i łamania praw wojennych.

REKLAMA

Podtrzymanie wyroku pierwszej instancji oznacza, że 79-letni były generał, który był znany jako "rzeźnik Bośni" i terroryzował kraj w czasie wojny, spędzi resztę życia w więzieniu. Agencja AP zwraca uwagę, że jest on ostatnią ważną postacią konfliktu, której wymierzono sprawiedliwość.

Ratko Mladić skazany

W listopadzie 2017 r. Izba Orzekająca Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii skazała Ratko Mladicia, byłego dowódcę Sztabu Głównego Armii Republiki Serbskiej, na dożywocie za ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości oraz pogwałcenie praw i zwyczajów wojennych. Tym samym Mladić został uznany winnym 10 z 11 stawianych mu zarzutów.

Sąd potwierdził m.in., że Mladić od 12 maja 1992 r. do 30 listopada 1995 r. uczestniczył w działaniach, których celem było usunięcie bośniackich muzułmanów i bośniackich Chorwatów z zajmowanego przez bośniackich Serbów terytorium w Bośni i Hercegowinie. Dochodziło nie tylko do prześladowań i deportacji, ale również morderstw.

Mladicia uznano za winnego "szerzenia terroru wśród ludności cywilnej Sarajewa poprzez kampanię ostrzałów". Potwierdzono także, że to Mladić odpowiadał za zabicie przez Serbów ok. 8 tys. mężczyzn i chłopców w Srebrenicy w 1995 r., a także przymusowe usunięcie stamtąd kobiet, dzieci i niektórych starszych mężczyzn.

Mladić został postawiony w stan oskarżenia 24 lipca 1995 r. W 2011 r. został aresztowany w Serbii, gdzie ukrywał się pod przybranym nazwiskiem. Jego proces rozpoczął się w maju 2012 r. Przesłuchano łącznie blisko 600 świadków. Zarówno obrona, jak i prokuratura złożyły apelacje od wyroku.