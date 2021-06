Ostateczny wyrok ws. gen. Ratko Mladića. W Hadze zostanie rozpatrzona apelacja

"The Guardian" podaje, że Ratko Mladić, nazywany "rzeźnikiem Bośni", stawi się na sali sądowej. Swoje stanowisko ws. wyroku wydanego w 2017 r. ma przedstawić pięciu sędziów. Wtorkowa decyzja trybunału będzie ostateczna i nie będzie już od niej przysługiwała ścieżka odwoławcza.

Sąd odniesie się także do wniosku prokuratora, który domaga się dodania kolejnego zarzutu o ludobójstwo. Do uniewinnienia Mladića doszłoby w sytuacji, w której opowiedziałoby się za tym co najmniej trzech z pięciu sędziów.

Ratko Mladić skazany

W listopadzie 2017 r. Izba Orzekająca Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii skazała Ratko Mladića, byłego dowódcę Sztabu Głównego Armii Republiki Serbskiej, na dożywocie za ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości oraz pogwałcenie praw i zwyczajów wojennych. Tym samym Mladić został uznany winnym 10 z 11 stawianych mu zarzutów.

Sąd potwierdził m.in., że Mladić od 12 maja 1992 r. do 30 listopada 1995 r. uczestniczył w działaniach, których celem było usunięcie bośniackich muzułmanów i bośniackich Chorwatów z zajmowanego przez bośniackich Serbów terytorium w Bośni i Hercegowinie. Dochodziło nie tylko do prześladowań i deportacji, ale również morderstw.

Jego zdjęcie było symbolem ludobójstwa w Bośni

Maldića uznano za winnego "szerzenia terroru wśród ludności cywilnej Sarajewa poprzez kampanię ostrzałów". Potwierdzono także, że to Mladić odpowiadał za zabicie przez Serbów ok. 8 tys. mężczyzn i chłopców w Srebrenicy w 1995 r., a także przymusowe usunięcie stamtąd kobiet, dzieci i niektórych starszych mężczyzn.

Mladić został postawiony w stan oskarżenia 24 lipca 1995 r. W 2011 r. został aresztowany w Serbii, gdzie ukrywał się pod przybranym nazwiskiem. Jego proces rozpoczął się w maju 2012 r. Przesłuchano łącznie blisko 600 świadków. Zarówno obrona, jak i prokuratura złożyły apelacje od wyroku.

"Czy po tylu latach wyrok dożywocia dla Mladicia oznacza sprawiedliwość dla dziesiątki tysięcy ofiar konfliktu zbrojnego w Bośni i Hercegowinie, który toczył się w latach 1992-95? Na pewno jest ważnym przypomnieniem, że ponad 20 lat po wojnie w Bośni, tysiące przypadków wymuszonych "zaginięć" pozostaje nierozwiązanych, a ofiarom i ich rodzinom nadal odmawia się dostępu do sprawiedliwości, prawdy i zadośćuczynienia" - pisała w 2017 r. w "Krytyce Politycznej" Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International.