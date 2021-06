Norweska policja ustaliła dane chłopca, którego ciało znaleziono na plaży. Zginął w kanale La Manche

Norweska policja poinformowała w poniedziałek o ostatecznym ustaleniu tożsamości chłopca, którego ciało znaleziono w styczniu na plaży w gminie Karm?y. To 1,5-roczny Artin, który zginął w tragicznych okolicznościach wraz z czterema członkami swojej rodziny.

Norweska policja. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. John Christian Fjellestad from Hamar, Norway, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons