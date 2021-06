Rosja. Domniemana córka Putina udzieliła wywiadu państwowej telewizji. Żadne pytania o ojca nie padły

Wywiad został przeprowadzony na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu. Maria Woroncowa została w nim przedstawiona jako doktorka nauk medycznych i główna pracownica naukowa Państwowego Medycznego Centrum Badawczego Endokrynologii (placówka podlega rosyjskiemu resortowi zdrowia)

Woroncowa mówiłam.in. o badaniach genetycznych, chorobach rzadkich i znaczeniu ich wczesnej diagnozy, chorobach onkologicznych oraz wczesnych nieinwazyjnych badaniach kobiet w ciąży. Kobiecie nie zadano żadnych pytań o prezydenta Rosji - podaje portal Meduza.

Putin i jego córki. Co o nich wiemy?

Życie dzieci Władimira Putina to państwowa tajemnica. Jak informowaliśmy na Gazeta.pl, wiadomo, że prezydent Rosji ma dwie córki z pierwszego małżeństwa, Marię i Katarzynę. Co robią na co dzień, gdzie żyją i z kim - tego oficjalnie nie wiadomo. Media ustaliły jednak wiele na ich temat. Jest między innymi pewne, że młodsza córka Putina, Katarzyna, używa nazwiska Tichonowa i była żoną mężczyzny imieniem Kirył Szałamow.

W lutym rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny poinformował o kolejnej nieślubnej córce Putina. Jak twierdzi opozycjonista, to 17-letnia Elizawieta "Luiza" Krywonogych. Nastolatka w mediach społecznościowych chwali się wystawnym życiem. W luksusach pławić się ma również jej matka, która w czasie romansu z Putinem zarabiała na życie sprzątając. Według "Forbsa" majątek Krywonogych został oszacowany na około 100 milionów dolarów.

