Grecja. W pobliżu 5-gwiazdkowego hotelu na Korfu padły strzały. Dwie ofiary śmiertelne

W miejscowości wypoczynkowej Dassia, na północno-wschodnim wybrzeżu wyspy Korfu, 67-letni Grek postrzelił śmiertelnie z broni myśliwskiej dwie osoby - 60-letnią kobietę i 63-letniego mężczyznę - podała agencja AFP. Do zdarzenia doszło w pobliżu jednego z popularnych, 5-gwiazdkowych hoteli - żaden z wypoczywających w nim turyst闚 nie ucierpiał.

Korfu. W pobliżu hotelu padły strzały. Nie żyją dwie osoby poszkodowane i napastnik

Ze wstępnych informacji wynikało, że ofiary to Francuzi. Później policja poinformowała, że jedna z ofiar to Grek mieszkający na co dzień we Francji. Z relacji świadków cytowanych przez agencję AP wynika, że mężczyzna oddał strzały do poszkodowanej pary, a następnie sam się zastrzelił. Przyczyny zdarzenia nie są znane - jak podaje państwowa grecka agencja prasowa ANA, wstępnie mówi się o sprzeczce, która wywiązała się wcześniej między napastnikiem a ofiarami. Na miejscu pracują służby.