Masowy grób 215 dzieci w Kanadzie. Papież wezwał do wyjaśnienia sprawy. "Szokujące odkrycie"

Szczątki 215 dzieci rdzennych mieszkańców znaleziono na terenie szkoły z internatem w kanadyjskim mieście Kamloops. Szkoła działała od końca XIX wieku do późnych lat 70-tych XX wieku. Była prowadzona przez Kościół katolicki do czasu przejęcia przez rząd federalny pod koniec lat 60-tych. Z raportu opublikowanego w 2015 r. wynika, że w kanadyjskich szkołach z internatem przez dziesięciolecia dochodziło do fizycznego i psychicznego znęcania się nad dziećmi, a także do wykorzystywania seksualnego. Do uczęszczania do tego typu placówek zmuszano przede wszystkim dzieci rdzennych Amerykanów.

Franciszek wezwał do modlitwy za zmarłe dzieci. "Z wielkim smutkiem śledzę wiadomości z Kanady"

Papież odniósł się do sytuacji w Kanadzie po modlitwie Anioł Pański na placu św. Piotra. - Z wielkim smutkiem śledzę wiadomości z Kanady o szokującym odkryciu szczątków 215 dzieci, uczniów szkoły Kamloops Indian Residential School w prowincji Kolumbia Brytyjska - powiedział.

- Polecamy Panu dusze wszystkich dzieci, które zmarły w kanadyjskich szkołach rezydencyjnych i modlimy się za rodziny w żałobie i społeczność rdzennych Kanadyjczyków - dodał.

Franciszek zaznaczył, że odkrycie jeszcze bardziej zwiększa "naszą świadomość bólu i cierpienia z przeszłości". - Niech władze polityczne i religijne Kanady kontynuują współpracę, aby rzucić światło na to smutne wydarzenie i pokornie wkroczyć na drogę pojednania i uzdrowienia - podkreślił.

Papież wezwał do dialogu i uznawania praw i wartości kulturowych wszystkich mieszkańców Kanady. Dodał, że "te trudne wydarzenia są silnym wezwaniem dla wszystkich, aby odwrócić się od modelu kolonizacyjnego, a także od dzisiejszych kolonizacji ideologicznych". Papież spotkał się w sobotę z dwoma kanadyjskimi kardynałami, którzy mieszkają w Watykanie: Michaelem Czernym i Marcem Ouellet’em. Podjął również decyzję o nominowaniu Ivana Jurkovica na nowego Nuncjusza Apostolskiego w Kanadzie.

