USA: Po blisko 50 latach zatrzymano podejrzanego o zabójstwo 15-latki. Pomogła genealogia genetyczna

Policja z Naperville w amerykańskim stanie Illinois zatrzymała 76-letniego Barry'ego Lee Whelpleya, który jest podejrzany o zabójstwo 15-letniej Julie Ann Hanson. Nastolatka została zamordowana w lipcu 1972 r. Aż do tej pory śledczy nie mieli pewności co do tego, kto może odpowiadać za jej śmierć.

Naperville Police Department