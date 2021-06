Duński parlament przegłosował kontrowersyjne przepisy. Uchodźcy mają być odsyłani poza Europę

Duński parlament zagłosował w czwartek za przepisami, które umożliwią utworzenie przez Danię ośrodków dla uchodźców w innych krajach, prawdopodobnie na terenie Afryki - podaje agencja Associated Press. Z medialnych doniesień wynika, że mogłaby być to m.in. Rwanda.

"Zgodnie z rządowymi planami osoby ubiegające się o azyl przybywające do Danii byłyby transportowane do kraju trzeciego, gdzie rozpatrywany byłby ich wniosek. Jeśli zostanie rozpatrzony pozytywnie, osoba ubiegająca się o azyl będzie mogła pozostać w kraju trzecim, a jeśli nie, to państwo będzie mogło ją deportować" - tak nowe przepisy tłumaczy "Financial Times".

Duńscy socjaldemokraci, którzy od kilku lat opowiadali się za tym pomysłem, wyjaśniają, że takie rozwiązanie zniechęci ludzi do niebezpiecznej podróży do Europy przez Morze Śródziemne. Associated Press wskazuje, że od 2014 r. na morzu zginęło ponad 20 tys. migrantów i uchodźców.

- Jeśli ubiegasz się o azyl w Danii, wiesz, że i tak zostaniesz odesłany do kraju poza Europą, dlatego mamy nadzieję, że ludzie przestaną składać takie wnioski - powiedział w czwartek w rozmowie z duńskim nadawcą DR rzecznik rządu ds. imigracji Rasmus Stoklund.

"Dania chce pozbyć się uchodźców"

- To szaleństwo, to absurd. Chodzi o to, że Dania chce pozbyć się uchodźców. Plan polega na odstraszeniu ludzi od szukania azylu w Danii - skomentowała w rozmowie z AP Michala C. Bendixen, przedstawicielka organizacji Refugees Welcome.

Głosy krytyki wobec planu podniosły się również m.in. w Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz w Unii Europejskiej. Wskazuje się, że w nowych przepisach brakuje m.in. informacji na temat tego, w jaki sposób będą chronione prawa człowieka.

- Każda próba przetransportowania osób ubiegających się o azyl w Danii do Rwandy w celu rozpatrzenia ich wniosków byłaby nie tylko nieuzasadniona, ale potencjalnie niezgodna z prawem. Dania nie może odmówić osobom przybywającym do Danii prawa do ubiegania się o azyl i nie może transportować ich do państwa trzeciego bez wymaganych gwarancji - komentował na początku maja Nils Muižnieks z Amnesty International.

Z danych Amnesty International wynika, że w 2020 r. Dania otrzymała ok. 1,5 tys. wniosków o azyl, co było najmniejszą liczbą od 20 lat. Zgodę na pozostanie w kraju przyznano 601 osobom.