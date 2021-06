Izrael. To może być koniec rządów Benjamina Netanjahu. Opozycja gotowa do utworzenia rządu

Zobacz wideo Grad rakiet nad Tel Awiwem. Dramatyczna relacja Polki

O północy czasu lokalnego w Izraelu, czyli w środę o 23:00 w Polsce, upłynął wyznaczony przez prezydenta Reuwena Riwlina termin, do którego opozycja musiała utworzyć koalicję, niezbędną do przejęcia władzy. Kilka dni temu informowaliśmy, że opozycyjni politycy dogadali się i chcą stworzyć rząd jedności. - Ogłaszam dzisiaj, że zamierzam pracować z całych sił w celu ustanowienia rządu jedności - zapowiadał Naftali Bennet, lider prawicowej Jaminy. Jak dodał, albo taka koalicja powstanie, albo będą musiały zostać przeprowadzone piąte od kwietnia 2019 roku wybory parlamentarne.

Izrael. Opozycja gotowa utworzyć rząd

Chwilę przed wyznaczonym terminem Bennet i Lapid ogłosili porozumienie. - Ten rząd będzie pracował dla wszystkich obywateli Izraela, tych, którzy na niego głosowali i tych, którzy nie głosowali. Zrobi wszystko, aby zjednoczyć społeczeństwo izraelskie - powiedział Lapid.

Porozumienie musi jeszcze zostać zatwierdzone przez Kneset - parlament - w głosowaniu. Jeśli tak się stanie, Lapid i jego partnerzy, po 12 latach odsuną od władzy Netanjahu. Jak podkreśla Associated Press, aktualny premier zrobi wszystko, aby nie dopuścić do oddania urzędu.

Stanowisko szefa rządu w nowym gabinecie ma objąć Naftali Bennet. Po dwóch latach zastąpić ma go Jair Lapid. Nowa koalicja składa się z partii prawicowych, lewicowych oraz partii izraelskich Arabów - może to być pierwsze arabskie ugrupowanie w rządzie Izraela. Specjaliści nie wykluczają jednak szybkiego rozpadu koalicji, a wówczas Izrael czekałyby kolejne wybory parlamentarne i możliwość powrotu do władzy Benjamina Netanjahu.

