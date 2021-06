USA. Arizona chce wykonywać egzekucje przy użyciu Cyklonu B - gazu używanego przez Niemców w Auschwitz

Dziennikarze "The Guardian" dotarli do dokumentów wskazujących, że stan Arizona zakupił w grudniu 2020 r. bryłę cyjanku potasu. Zakupiono również granulki wodorotlenku sodu oraz kwasu siarkowego niezbędnego do wytworzenia gazu znanego jako Cyklon B.

Więzienie stanowe w Arizonie chce używać Cyklonu B do egzekucji więźniów skazanych na karę śmierci

Według dokumentów uzyskanych przez "The Guardian" departament więziennictwa w Arizonie wydał ponad 2000 dolarów na składniki do produkcji cyjanowodoru. To ten sam śmiercionośny gaz, którego używano w niemieckim nazistowskim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau.

Wybudowana w 1949 r., nieużywana od przeszło 22 lat komora gazowa znajdująca się w więzieniu Arizona State Prison Complex Florence, została wyremontowana. W ubiegłym roku przeprowadzono szereg testów, by sprawdzić stan uszczelek w drzwiach i oknach komory.

Amerykański "Newsweek" podaje, że do odnowienia komory doszło wskutek nacisku ze strony republikanów, którzy chcieli wznowić po siedmiu latach egzekucje więźniów z cel śmierci. Przerwa w wykonywaniu kar śmierci była spowodowana nieudanym podaniem w 2014 r. śmiertelnego zastrzyku więźniowi Josephowi Woodowi. Skazany morderca otrzymał dawkę narkotyku, która mogłaby zabić 15 osób. Zamiast oczekiwanego, natychmiastowego zgonu, mężczyzna umierał ponad dwie godziny.

Arizona wydała 1,5 mln dolarów na pentrobarbital - środek uspokajający, wykorzystywany do śmiertelnej iniekcji więźniów

W kwietniu 2021 r. "The Guardian" ujawnił, że stan Arizona w październiku ubiegłego roku wydał 1,5 miliona dolarów na pentobarbital. To środek uspokajający, stosowany jako śmiertelna metoda iniekcji w Arizonie. Wystarczy 5 gramów preparatu, by wywołać przedawkowanie ze skutkiem śmiertelnym.

Co ciekawe, wydawanie pentobarbitalu bez ważnej recepty, jest przestępstwem w Arizonie, zgodnie z prawem federalnym. Lekarze nie mogą wystawiać recept na lek do stosowania w egzekucjach, ponieważ odebranie skazanemu życia nie ma żadnego celu terapeutycznego ani medycznego.

"The Guardian" zwrócił się do departamentu stanu Arizona o wyjaśnienie kosztownego i najwyraźniej niezgodnego z prawem zakupu pentobarbitalu. Departament powiedział, że nie ujawnia, w jaki sposób pozyskuje środki egzekucyjne.

W celach śmierci w stanie Arizona jest 115 więźniów. Republikanie chcą szybko przywrócić egzekucje

Obecnie w celach śmierci w Arizonie przebywa 115 więźniów. W ostatnich latach egzekucje były wstrzymywane z uwagi na brak stosownych leków potrzebnych do wykonywania zastrzyków (Unia Europejska wprowadziła zakaz ich sprzedaży) oraz przez pandemię koronawirusa. Wiele stanów w USA nie było w stanie przeprowadzić kary śmierci, stąd próby uciekania się do nietypowych metod.

W Arizonie więźniowie prawdopodobnie będą mieć możliwość wybrania metody wykonania egzekucji. Do wyboru jest śmierć przez śmiertelny zastrzyk - metoda powszechnie stosowana w Stanach jako kara śmierci (rzekomo naukowa i humanitarna alternatywa dla gazu, krzesła elektrycznego lub plutonu egzekucyjnego) lub komora gazowa.

W stanie Arizona wytypowano dwóch więźniów, by wznowić egzekucje. Są to 65-letni Frank Atwood, skazany na śmierć za zabicie w 1984 roku ośmioletniej dziewczynki - Vicki Lynne Hoskinson, oraz 65-letni Clarence Dixon, skazany za morderstwo w 1978 roku studentki college'u, Deana Bowdoin.

Karolina Południowa przegłosowała użycie plutonu egzekucyjnego do wykonania kary śmierci

Inne, choć nie mniej wstrząsające metody wykonywania kary śmierci, zamierza wprowadzić Południowa Karolina. Według "Newsweeka" prawodawcy z tego stanu, po 10 latach wstrzymywania egzekucji z powodu kłopotów ze zdobyciem chemicznych substancji, których podanie powoduje śmierć, przegłosowali w maju 2021 r. inne rozwiązanie. Skazani mogą wybrać karę śmierci przez rozstrzelanie przez pluton egzekucyjny bądź śmierć na stanowym krześle elektrycznym (które liczy sobie 109 lat).