Chiny. Po pierwszym człowieku zarażonym ptasią grypą WHO uspokaja: Nie będą potrzebne ograniczenia

Ptasia grypa to choroba zakaźna, która powszechnie występuje u ptaków. Wywołuje ją typ A wirusa grypy. Choć do tej pory eksperci twierdzili, że człowiek mógł zarazić się od zwierząt podtypami H5N1 i H7N9 to po raz pierwszy doszło do zakażenia rzadkim podtypem H10N3.

WHO uspokaja. Nie będą potrzebne ograniczenia w związku z zakażeniem człowieka H10N3

Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca żadnych specjalnych badań przesiewowych na granicach stanowych pod kątem ptasiej grypy typu H10N3 i nie widzi potrzeby nakładania żadnych ograniczeń na handel międzynarodowy i podróż - powiedział rzecznik WHO Tarik Jasarevic w rozmowie z rosyjską agencją TASS.

H10N3 został przeniesiony z ptaków, analiza jego genomu wykazała, że wirus nie ma skutecznej zdolności do zarażania ludzi. "Nie zgłoszono żadnych ludzkich przypadków H10N3 na świecie. Ten przypadek jest sporadyczną transmisją międzygatunkową z drobiu na człowieka, a ryzyko rozprzestrzeniania się na dużą skalę jest niezwykle niskie" - przekazała Pekińska Narodowa Komisja Zdrowia, cytowana przez BBC News.

Potwierdzono pierwsze na świecie zakażenie człowieka ptasią grypą H10N3. Stan zakażonego jest stabilny

Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała we wtorek o pierwszym na świecie przypadku człowieka zarażonego wirusem ptasiej grypy H10N3. Zakażony mężczyzna pochodzi ze wschodnich Chin, z prowincji Jiangsu. Pod koniec kwietnia 41-letni mężczyzna z miasta Zhenjiang poczuł, że ma gorączkę. Kilka dni później, gdy jego stan się pogorszył, udał się do lekarza i trafił do szpitala. 28 maja, po pobraniu próbek, okazało się, że jest zakażony rzadkim wariantem ptasiej grypy. Obecnie jego stan jest stabilny, a mężczyzna czeka na wypis ze szpitala.

W ciężkich przypadkach zakażenie wirusem ptasiej grypy może także powodować problemy z oddychaniem oraz prowadzić do zapalenia płuc. Objawami zakażenia są: gorączka, ból głowy, gardła, mięśni i stawów, a także kaszel i zapalenie spojówek.