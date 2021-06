Kosowo. Leżał ranny w wąwozie przez 2 dni. Polscy policjanci uratowali zaginionego motocyklistę

"Jestem dumny z tego, jak członkowie EULEX Formed Police Unit z Polski podczas wczorajszego patrolu pomogli uratować mężczyznę, który zaginął kilka dni temu po wjeździe do Kosowa na motocyklu. Życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia" - pisał w mediach społecznościowych Lars-Gunnar Wigemark, szef EULEX Kosowo (policyjnej misji Unii Europejskiej na terenie Kosowa).

REKLAMA

Kosowo. Motocyklista odnaleziony przez polskich funkcjonariuszy

32-latek z Belgradu (Serbia) w piątek 28 maja podróżował motocyklem - jechał, by odwiedzić swojego przyjaciela. Niedługo po wjeździe do Kosowa stracił kontakt z rodziną oraz przyjaciółmi. Jak się okazało, miał wypadek - mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi do przydrożnego wąwozu. Nie było bezpośrednich świadków tego zdarzenia, dlatego motocyklista spędził dwa dni w rowie, czekając na pomoc. Nie był w stanie wydostać się stamtąd o własnych siłach - podaje portal kossev.info.

Krwawe wybory w Meksyku. Kartele zamordowały co najmniej 88 kandydatów

30 maja polscy funkcjonariusze należący do EULEX Kosowo pomogli uratować rannego mężczyznę. Członkowie przebywający na patrolu zwiadowczym udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy. Następnie przewieziono go do szpitala - poinformowano na stronie internetowej policyjnej misji eulex-kosovo.eu.

Jak podaje lokalny portal kossev.info, ranny motocyklista jest w stabilnym stanie, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. - Pacjent przebywa na OIOM-ie, a jego stan jest monitorowany - przekazał Zlatan Elek, pełniący obowiązki dyrektora North Mitrovica Hospital Center, do którego trafił mężczyzna. Motocyklista ma kilka złamanych żeber, złamaną łopatkę oraz odmę opłucnową (do jamy opłucnej dostało się powietrze).

30 lat więzienia za poronienie. Jest szansa, że po 8 latach odzyska wolność

Rzeczniczka EULEX, Ioanna Lachana, w rozmowie z portalem przekazała, że rannego motocyklistę odnalazła przypadkiem grupa obywateli, po czym wezwali oni na pomoc polską jednostkę EULEX, która patrolowała ten odcinek drogi. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy i wspólnymi siłami pomogli wyciągnąć go z wąwozu.

Członkowie rodziny rannego mężczyzny w e-mailu wysłanym do Kosovo Online mieli podziękować również albańskim cywilom, którzy pomogli uratować motocyklistę.

EULEX to policyjna misja UE na terenie Kosowa. Biorą w niej udział przedstawiciele państw członkowskich UE, m.in. Polski. Ich zadaniem jest pomoc we wzmacnianiu wieloetnicznych służb porządku publicznego czy wspomaganie miejscowych organów odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa. Policjanci z Polski pełnią tam służbę w ramach 32. rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji Misji Unii Europejskiej Eulex w Kosowie.