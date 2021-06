Chiny. Pierwsze na świecie zakażenie człowieka wirusem ptasiej grypy H10N3

W Chinach zdiagnozowano pierwszy przypadek człowieka zakażonego ptasią grypą H10N3. Na razie nie wiadomo, jak doszło do zakażenia. Chińska Narodowa Komisja Zdrowia uspokaja jednak, że szczep ten należy do stosunkowo niegroźnych, a mężczyzna jest gotowy do wypisania ze szpitala.

