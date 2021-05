Policja złożyła wniosek o oskarżenie Andreja Babisza. Wraca sprawa dotacji na Bocianie Gniazdo

Sprawa dotyczy unijnych dotacji o równowartości niespełna 9 milionów złotych wykorzystanych przy budowie kompleksu w środkowych Czechach. Zdaniem policyjnych śledczych, w 2008 roku firma, należąca do będącego wówczas poza polityką Andreja Babisza, nie spełniała warunków otrzymania dotacji. Oprócz obecnego premiera przed sądem, w związku z rzekomym wyłudzeniem pieniędzy, może odpowiadać także była menadżerka holdingu Agrofert.

REKLAMA

Zobacz wideo Wójcik o Turowie: Trzeba pamiętać, że w Czechach jest kampania wyborcza. Takie spory były, są i będą

Czechy. Policja skierowała do prokuratury wniosek o oskarżenie premiera Andreja Babisza

Akta liczące 34 tys. stron trafiły do miejskiej prokuratury w Pradze. Prokurator będzie mógł przychylić się do wniosku policji i sporządzić akt oskarżenia lub umorzyć sprawę, co miało już miejsce dwa lata temu. Tę decyzję zmienił jednak prokurator generalny, który skierował sprawę do dalszego rozpoznania. Pavel Zeman ocenił wówczas, że decyzję o umorzeniu podjęto przedwcześnie i bez wystarczających dowodów.

Jak przypomniała agencja Associated Press, ośrodek otrzymał unijne dotacje już po tym, jak prawo własności do niego przeniesiono z Agrofertu na członków rodziny Babisa. Fundusze były bowiem przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw, do których holding z całą pewnością się nie zalicza. Kilka lat później Agrofert ponownie przejął na własność Bocianie Gniazdo.

Czesi czwarty raz od początku pandemii zmieniają ministra zdrowia

Premier Babisz od początku zaprzecza, jakoby działania związane z budową ośrodka były niezgodne z prawem. Twierdzi też, że ponowne wysunięcie oskarżeń ma związek z trwającą w Czechach kampanią wyborczą.

Babisz założył Agrofert w 1993 r. Firmą zarządzał do momentu objęcia funkcji premiera w 2017 r. Wówczas, w związku z nowelizacją ustawy o konflikcie interesów, przekazał ją dwóm funduszom powierniczym: AB private trust I i AB private trust II.

W raportach sporządzonych w 2019 r. Komisja Europejska stwierdziła jednak Babisz łamie krajowe i unijne prawo dotyczące konfliktu interesów. "Babis jako premier ma wpływ na czeski system zarządzania funduszami unijnymi, a jednocześnie jest ich beneficjentem poprzez koncern Agrofert (potentat na rynku rolno-spożywczym i chemicznym), który, jak wynika z raportu, został w 2017 roku jedynie formalnie przekazany do funduszy powierniczych. (...) Audyt KE ujawnił m.in., że władze funduszy powierniczych zarządzających Agrofertem (zasiada w nich m.in. małżonka Babisza) są na mocy statutu zobligowane do ochrony interesów premiera - jedynego beneficjenta funduszy, a także mogą być przez niego swobodnie wymieniane" - czytamy w analizie przygotowanej przez Ośrodek Studiów Wschodnich.

Według magazynu "Forbes" majątek szefa czeskiego rządu wynosi około 3,6 miliarda dolarów.