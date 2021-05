Francja: były żołnierz strzelał do żandarmów i uciekł. Trwa obława, mieszkańcy schronieni w domach

W niewielkiej francuskiej gminie Lardin-Saint-Lazare w regionie Nowa Akwitania trwa obława na byłego żołnierza. Mężczyzna w nocy z soboty na niedzielę strzelał w kierunku żandarmów, a potem schronił się w lesie. Władze regionu apelują do mieszkańców, by do momentu schwytania 30-kilkulatka nie wychodzili z domów. Mężczyzna jest uzbrojony.

